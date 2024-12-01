Харлан оценила назначение Усманова президентом Международной федерации фехтования

Ольга Харлан на Олимпиаде в Париже. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась мнением об изменениях в составе Международной федерации фехтования. Новым президентом FIE стал российский олигарх Алишер Усманов.

Харлан резко раскритиковала решение конгресса FIE на своей странице в Instagram.

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Президент FIE Алишер Усманов. Фото: росСМИ

Российский олигарх занимал эту должность с 2008 по 2022 годы. После начала полномасштабной агрессии РФ против Украины Усманов ушел в отставку, но теперь полностью восстановил свое положение. Он получил 120 голосов. Оппонентом россиянина был президент Шведской федерации фехтования Отто Дракенберг, который получил всего 26 голосов.

Чемпионка Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Что Харлан сказала о возвращении Усманова

Украинская спортсменка выразила глубокое разочарование тем фактом, что российский олигарх получил так много голосов. Харлан намекнула на то, что ведется некая игра, последствия которой могут оказаться печальными для мирового спорта.

"Решение Конгресса FIE на выборах президента… Нет, я не удивлена. К сожалению. Да, я разочарована миром фехтования. Разочарована теми, кто решил поиграть в "эту игру". 120 федераций… Это много. Итак. Большое разочарование. Больше нет слов", — написала Харлан.

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