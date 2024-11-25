Ольга Харлан и Ярославский вместе готовили палюшки и фехтовали — видео

Владимир Ярославский и Ольга Харлан. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Ольга Харлан попыталась готовить. Помогал ей известный шеф-повар, ведущий проекта "Мастер Шеф" и блогер Владимир Ярославский.

Новое видео c Харлан повар опубликовал в своем проекте "Ярославский тестирует" на своем YouTube-канале.

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Во время программы Харлан учила Ярославского фехтовать на сабле. Ольга показала повару, что делать в зале.

Затем Ярославский вместе с Харлан готовил еду. Интересно, что они делали украинские палюшки на домашней кухне у повара.

"Новый выпуск — с фантастической Олей Харлан. Мы говорили о ее пути, силе характера и победы. Ну и, конечно, вместе готовили", — написал Ярославский.

Отметим, что Харлан является самой титулованной украинской спортсменкой на Олимпийских играх. У Ольги две золотые, одна серебряная и три бронзовых медали.

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