Ольга Харлан і Ярославський разом готували палюшки та фехтували — відео

Володимир Ярославський та Ольга Харлан. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях Ольга Харлан спробувала готувати. Допомагав їй відомий шеф-кухар, ведучий проєкту "Мастер Шеф" та блогер Володимир Ярославський.

Нове відео з Харлан кухар опублікував у своєму проєкті "Ярославський тестує" на своєму YouTube-каналі.

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Під час програми Харлан вчила Ярославського фехтувати на шаблі. Ольга показала кухарю, що робити в залі.

Потім Ярославський разом з Харлан готував їжу. Цікаво, що вони робили українські палюшки на кухні вдома у кухаря.

"Новий випуск — з фантастичною Олею Харлан. Ми говорили про її шлях, силу характеру й перемоги. Ну і звісно разом готували", — написав Ярославський.

Зазначимо, що Харлан є найтитулованішою українською спортсменкою на Олімпійських іграх. У Ольги дві золоті, одна срібна та три бронзові медалі.

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