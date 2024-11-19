Ольга Харлан спростувала фейкову новину про свою смерть

Ольга Харлан. Фото: Reuters

Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях Ольга Харлан "померла" в мережі. Невідомі люди розпустили чутки про смерть спортсменки.

На це в соцмережах відреагував Харлан.

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Харлан повідомила, що її поховали

За словами Харлан, їй повідомили, що в мережі розповсджуються повідомлення щодо її загибелі.

Ольга заявила, що вона була шокована такими повідомленнями. До того ж їх масово почали розповсюджувати звичайні фоловери зі словами співчуття.

Харлан закликала людей перевіряти інформацію та не вірити всьому, що пишуть в соцмережах.

"Ця інформація фейкова, зі мною все добре, але відписуйтеся нафіг від цих сторінок. Не реагуйте на це. Це якийсь треш для мене.

Ці сторінки таким чином залучають підписуватися на якусь сторінку, на якийсь канал — це дуже низько. Перевіряйте інформацію. Зі мною все добре", — сказала Харлан.

Ольга Харлан поскаржилась на сторінки-ноунейми. Фото: скриншот

Першою інформацію про смерть Харлан опублікувала сторінка "Україна в серці", де допис зібрав понад 400 коментарів.

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