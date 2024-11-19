Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Харлан "поховали" у мережі — олімпійська чемпіонка відреагувала arrow

Харлан "поховали" у мережі — олімпійська чемпіонка відреагувала

19 листопада 2024 19:41
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Ольга Харлан спростувала фейкову новину про свою смерть
Ольга Харлан. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях Ольга Харлан "померла" в мережі. Невідомі люди розпустили чутки про смерть спортсменки.

На це в соцмережах відреагував Харлан.

Читайте також:
Ольга Харлан
Ольга Харлан поскаржилась на сторінки-ноунейми. Фото: скриншот

Харлан повідомила, що її поховали

За словами Харлан, їй повідомили, що в мережі розповсджуються повідомлення щодо її загибелі.

Ольга заявила, що вона була шокована такими повідомленнями. До того ж їх масово почали розповсюджувати звичайні фоловери зі словами співчуття.

Харлан закликала людей перевіряти інформацію та не вірити всьому, що пишуть в соцмережах.

"Ця інформація фейкова, зі мною все добре, але відписуйтеся нафіг від цих сторінок. Не реагуйте на це. Це якийсь треш для мене.

Ці сторінки таким чином залучають підписуватися на якусь сторінку, на якийсь канал — це дуже низько. Перевіряйте інформацію. Зі мною все добре", — сказала Харлан.

Ольга Харлан
Ольга Харлан поскаржилась на сторінки-ноунейми. Фото: скриншот

Першою інформацію про смерть Харлан опублікувала сторінка "Україна в серці", де допис зібрав понад 400 коментарів.

 

Нагадаємо, Ілля Забарний може перейти у один з трьох топових клубів з чемпіонату Англії.

Дружина Андрія Пʼятова заявила, що може переїхати з Україну через некомфортне перебування. 

Власник "Динамо" Ігор Суркіс зізнався, чи планує клуб когось купити найближчим часом. 

Головного тренера збірної України Сергія Реброва можуть звільнити з посади після гри з Албанією.

смерть Ольга Харлан Фехтування збірна України з фехтування шабля

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:06 Суркіс та Шевченко в запасі на матч України з Нідерландами

20:06 Макрон потис руку Лаврову — несподіваний момент саміту G20

20:03 Вижити, попри все, — як змінилися одесити за час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

20:00 Довідка про поранення під час війни — як та де її отримати

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

19:47 Колекція на мільйон — з Одеси намагалися вивезти цінні монети

19:41 Харлан "поховали" у мережі — олімпійська чемпіонка відреагувала

19:27 Google визначив найкращі ігри та додатки 2024 року — список

19:24 Сікорський розкрив плани ЄС щодо підтримки України

19:24 Зеленський прокоментував новини про скорочення допомоги від США

20:06 Суркіс та Шевченко в запасі на матч України з Нідерландами

20:06 Макрон потис руку Лаврову — несподіваний момент саміту G20

20:03 Вижити, попри все, — як змінилися одесити за час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

20:00 Довідка про поранення під час війни — як та де її отримати

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

19:47 Колекція на мільйон — з Одеси намагалися вивезти цінні монети

19:41 Харлан "поховали" у мережі — олімпійська чемпіонка відреагувала

19:27 Google визначив найкращі ігри та додатки 2024 року — список

19:24 Сікорський розкрив плани ЄС щодо підтримки України

19:24 Зеленський прокоментував новини про скорочення допомоги від США

20:03 Вижити, попри все, — як змінилися одесити за час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Ексклюзив

17:37 Тисяча днів війни — дорога життя з Маріуполя до Одеси

Ексклюзив

17:08 Війна забрала очі — історія захисника, який знову вчиться ходити

08:16 Тисяча днів війни — скільки журналістів загинуло від терору РФ

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

06:40 В Україні зростає вартість алюмінію — ціни на кольорові метали

06:30 Ціни на ячмінь продовжують рости — скільки коштують зернові

06:15 Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

05:23 Що можна купити на 100 євро — як виріс курс валют під час війни

04:06 Криваві наслідки — наймасштабніші обстріли РФ від початку війни

Text

19:13 Чи буде світло у столиці та нові виклики — Київський час

Text

18:03 За день 90 ухилянтів — Демченко розповів про пік втеч за кордон

Text

17:56 Заява ООН щодо ударів ATACMS по Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

14:06 Тисяча днів повномасштабної війни — що пережила Україна

Text

13:00 Зеленський представив План стійкості — ефір День.LIVE

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

Text

12:41 Нагорняк висловився про позицію МАГАТЕ у війні України та РФ

Text

12:25 Виступ Зеленського в Європарламенті — прямий ефір Новини.LIVE

Text

10:56 Нардеп заявила, що на Київщині депутати не оформили зброю

Text

09:56 У Третій ОШБр назвали відмінність дронів України та Росії

Text

08:00 Зеленський на передовій та 1000 днів війни — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо