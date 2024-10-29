Росіянин Усманов може знову очолити Міжнародну федерацію фехтування

Міжнародну федерацію фехтування очолить російський олігарх
Міжнародну федерацію фехтування (FIE) може очолити її колишній президент. Російський олігарх Алішер Усманов планує повернутися у міжнародний спорт.
Наміри відомого бізнесмена підтвердив ексголова Мінспорту РФ Павло Колобков, повідомляють місцеві ЗМІ.
Алішер Усманов очолював Міжнародну федерацію фехтування з 2008 до 2022 року. Він залишив цю посаду під тиском міжнародної громадськості невдовзі після повномасштабної російської інтервенції до України.
Повернення Усманова
Колишнього главу FIE називають одним із найбагатших олігархів Росії. Відомо, що він близький до президента РФ Володимира Путіна. Усманов не лише керував Міжнародною федерацією фехтування, а й фінансував FIE. Відповідно, він фактично диктував умови у цьому виді спорту.
У Росії вже неодноразово заявляли про плани Усманова повернутися до FIE, хоча сам він публічно не підтверджував цю інформацію. Статки олігарха оцінюють у 14,1 млрд доларів. Стосовно росіянина було запроваджено санкції, які частково діють і досі.
Нагадаємо, вручення "Золотого м'яча-2024" супроводжувалося скандалом, який пов'язаний із гравцем мадридського "Реала" Вінісіусом.
Форвард "Баварії" Харрі Кейн відповів на запитання, чому Кіліан Мбаппе не приїхав на церемонію "ЗМ-2024".
Захисник збірної України Віталій Миколенко опинився у сфері інтересів відомого італійського клубу.
Президент "Полісся" Геннадій Буткевич зробив заяву про фінансування команди.
Читайте Новини.LIVE!