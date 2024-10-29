Росіянин Усманов може знову очолити Міжнародну федерацію фехтування

Олігарх Алішер Усманов. Фото: Reuters/Maxim Shemetov

Міжнародну федерацію фехтування (FIE) може очолити її колишній президент. Російський олігарх Алішер Усманов планує повернутися у міжнародний спорт.

Наміри відомого бізнесмена підтвердив ексголова Мінспорту РФ Павло Колобков, повідомляють місцеві ЗМІ.

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Алішер Усманов очолював Міжнародну федерацію фехтування з 2008 до 2022 року. Він залишив цю посаду під тиском міжнародної громадськості невдовзі після повномасштабної російської інтервенції до України.

Ользі Харлан знову доведеться зіткнутися з Алішером Усмановим. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Повернення Усманова

Колишнього главу FIE називають одним із найбагатших олігархів Росії. Відомо, що він близький до президента РФ Володимира Путіна. Усманов не лише керував Міжнародною федерацією фехтування, а й фінансував FIE. Відповідно, він фактично диктував умови у цьому виді спорту.

У Росії вже неодноразово заявляли про плани Усманова повернутися до FIE, хоча сам він публічно не підтверджував цю інформацію. Статки олігарха оцінюють у 14,1 млрд доларів. Стосовно росіянина було запроваджено санкції, які частково діють і досі.

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