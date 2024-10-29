Россиянин Усманов может снова возглавить Международную федерацию фехтования

Олигарх Алишер Усманов. Фото: Reuters/Maxim Shemetov

Международную федерацию фехтования (FIE) может возглавить бывший ее президент. Российский олигарх Алишер Усманов планирует вернуться в международный спорт.

Намерения известного бизнесмена подтвердил экс-глава Минспорта РФ Павел Колобков, сообщают местные СМИ.

Читайте также:

Алишер Усманов возглавлял Международную федерацию фехтования с 2008 по 2022 годы. Он покинул этот пост под давлением международной общественности вскоре после полномасштабной российской интервенции в Украину.

Ольге Харлан снова придется столкнуться с Алишером Усмановым. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Возвращение Усманова

Бывшего главу FIE называют одним из самых богатых олигархов России. Известно, что он близок к президенту РФ Владимиру Путину. Усманов не только руководил Международной федерацией фехтования, но и финансировал FIE. Соответственно, он фактически диктовал условия в этом виде спорта.

В России уже неоднократно заявляли о планах Усманова вернуться в FIE, хотя сам он публично не подтверждал эту информацию. Состояние олигарха оценивают в 14,1 млрд долларов. В отношении россиянина были введены санкции, которые частично действуют и по сей день.

Напомним, вручение "Золотого мяча-2024" сопровождалось скандалом, который связан с игроком мадридского "Реала" Винисиусом.

Форвард "Баварии" Харри Кейн ответил на вопрос о том, почему Килиан Мбаппе не приехал на церемонию "ЗМ-2024".

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко оказался в сфере интересов известного итальянского клуба.

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич сделал заявление о финансировании команды.