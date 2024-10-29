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Международную федерацию фехтования возглавит российский олигарх

29 октября 2024 16:11
Станислав Костюк - Редактор
Россиянин Усманов может снова возглавить Международную федерацию фехтования
Олигарх Алишер Усманов. Фото: Reuters/Maxim Shemetov
Станислав Костюк - Редактор

Международную федерацию фехтования (FIE) может возглавить бывший ее президент. Российский олигарх Алишер Усманов планирует вернуться в международный спорт

Намерения известного бизнесмена подтвердил экс-глава Минспорта РФ Павел Колобков, сообщают местные СМИ. 

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Алишер Усманов возглавлял Международную федерацию фехтования с 2008 по 2022 годы. Он покинул этот пост под давлением международной общественности вскоре после полномасштабной российской интервенции в Украину. 

Ольга Харлан
Ольге Харлан снова придется столкнуться с Алишером Усмановым. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Возвращение Усманова 

Бывшего главу FIE называют одним из самых богатых олигархов России. Известно, что он близок к президенту РФ Владимиру Путину. Усманов не только руководил Международной федерацией фехтования, но и финансировал FIE. Соответственно, он фактически диктовал условия в этом виде спорта. 

В России уже неоднократно заявляли о планах Усманова вернуться в FIE, хотя сам он публично не подтверждал эту информацию. Состояние олигарха оценивают в 14,1 млрд долларов. В отношении россиянина были введены санкции, которые частично действуют и по сей день. 

Напомним, вручение "Золотого мяча-2024" сопровождалось скандалом, который связан с игроком мадридского "Реала" Винисиусом. 

Форвард "Баварии" Харри Кейн ответил на вопрос о том, почему Килиан Мбаппе не приехал на церемонию "ЗМ-2024". 

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко оказался в сфере интересов известного итальянского клуба. 

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич сделал заявление о финансировании команды. 

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