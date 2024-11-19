Ольга Харлан опровергла фейковую новость о своей смерти

Ольга Харлан. Фото: Reuters

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Ольга Харлан "скончалась" в сети. Неизвестные люди распустили слух о смерти спортсменки.

На это в соцсетях отреагировал Харлан.

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Харлан сообщила, что ее похоронили

По словам Харлан, ей сообщили, что в сети распространяются сообщения о ее гибели.

Ольга заявила, что она была шокирована подобными сообщениями. К тому же их массово начали распространять обычные фолловеры со словами сострадания.

Харлан призвала людей проверять информацию и не верить всему, что пишут в соцсетях.

"Эта информация фейковая, со мной все хорошо, но отписывайтесь нафиг от этих страниц. Не реагируйте на это. Это какой-то трэш для меня".

Эти страницы таким образом привлекают подписываться на какую-то страницу, на какой-то канал очень низко. Проверяйте информацию. Со мной все хорошо", — сказала Харлан.

Ольга Харлан пожаловалась на страницы ноунеймы. Фото: скриншот

Первой информацию о смерти Харлан опубликовала страница "Украина в сердце", где сообщение собрало более 400 комментариев.

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