Ольга Харлан опровергла фейковую новость о своей смерти

Харлан "похоронили" в сети — олимпийская чемпионка отреагировала
Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Ольга Харлан "скончалась" в сети. Неизвестные люди распустили слух о смерти спортсменки.
На это в соцсетях отреагировал Харлан.
Харлан сообщила, что ее похоронили
По словам Харлан, ей сообщили, что в сети распространяются сообщения о ее гибели.
Ольга заявила, что она была шокирована подобными сообщениями. К тому же их массово начали распространять обычные фолловеры со словами сострадания.
Харлан призвала людей проверять информацию и не верить всему, что пишут в соцсетях.
"Эта информация фейковая, со мной все хорошо, но отписывайтесь нафиг от этих страниц. Не реагируйте на это. Это какой-то трэш для меня".
Эти страницы таким образом привлекают подписываться на какую-то страницу, на какой-то канал очень низко. Проверяйте информацию. Со мной все хорошо", — сказала Харлан.
Первой информацию о смерти Харлан опубликовала страница "Украина в сердце", где сообщение собрало более 400 комментариев.
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