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Харлан "похоронили" в сети — олимпийская чемпионка отреагировала

19 ноября 2024 19:41
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Ольга Харлан опровергла фейковую новость о своей смерти
Ольга Харлан. Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Ольга Харлан "скончалась" в сети. Неизвестные люди распустили слух о смерти спортсменки.

На это в соцсетях отреагировал Харлан.

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Ольга Харлан пожаловалась на страницы-ноунеймы. Фото: скриншот

Харлан сообщила, что ее похоронили

По словам Харлан, ей сообщили, что в сети распространяются сообщения о ее гибели.

Ольга заявила, что она была шокирована подобными сообщениями. К тому же их массово начали распространять обычные фолловеры со словами сострадания.

Харлан призвала людей проверять информацию и не верить всему, что пишут в соцсетях.

"Эта информация фейковая, со мной все хорошо, но отписывайтесь нафиг от этих страниц. Не реагируйте на это. Это какой-то трэш для меня".

Эти страницы таким образом привлекают подписываться на какую-то страницу, на какой-то канал очень низко. Проверяйте информацию. Со мной все хорошо", — сказала Харлан.

Ольга Харлан
Ольга Харлан пожаловалась на страницы ноунеймы. Фото: скриншот

Первой информацию о смерти Харлан опубликовала страница "Украина в сердце", где сообщение собрало более 400 комментариев.

Напомним, Илья Забарный может перейти в один из трех топовых клубов по чемпионату Англии.

Жена Андрея Пятова заявила, что может переехать из Украины из-за некомфортного пребывания.

Владелец "Динамо" Игорь Суркис признался, планирует ли клуб кого-то купить в ближайшее время.

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смерть Ольга Харлан Фехтование сборная Украины по фехтованию сабля

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