Харлан оцінила призначення Усманова президентом Міжнародної федерації фехтування

Ольга Харлан на Олімпіаді у Парижі. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан поділилася думкою про зміни у складі Міжнародної федерації фехтування. Новим президентом FIE став російський олігарх Алішер Усманов.

Харлан різко розкритикувала рішення конгресу FIE на своїй сторінці в Instagram.

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Президент FIE Алішер Усманов. Фото: росЗМІ

Російський олігарх обіймав цю посаду з 2008 до 2022 року. Після початку повномасштабної агресії РФ проти України Усманов пішов у відставку, але тепер повністю відновив своє становище. Він здобув 120 голосів. Опонентом росіянина був президент Шведської федерації фехтування Отто Дракенберг, який отримав лише 26 голосів.

Чемпіонка Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Що Харлан сказала про повернення Усманова

Українська спортсменка висловила глибоке розчарування тим, що російський олігарх отримав так багато голосів. Харлан натякнула на те, що ведеться гра, наслідки якої можуть виявитися сумними для світового спорту.

"Рішення Конгресу FIE на виборах президента... Ні, я не здивована. На жаль. Так, я розчарована світом фехтування. Розчарована тими, хто вирішив пограти в "цю гру". 120 федерацій... Це багато. Отже. Велике розчарування. Більше немає слів", — написала Харлан.

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