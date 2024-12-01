Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Харлан розкритикувала призначення Усманова президентом FIE arrow

Харлан розкритикувала призначення Усманова президентом FIE

1 грудня 2024 12:42
Станіслав Костюк - Редактор
Харлан оцінила призначення Усманова президентом Міжнародної федерації фехтування
Ольга Харлан на Олімпіаді у Парижі. Фото: instagram.com/olgakharlan/
Станіслав Костюк - Редактор

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан поділилася думкою про зміни у складі Міжнародної федерації фехтування. Новим президентом FIE став російський олігарх Алішер Усманов.

Харлан різко розкритикувала рішення конгресу FIE на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

У столиці Узбекистану Ташкенті відбулися вибори нового глави Міжнародної федерації фехтування. Несподіванки не сталося — Алішер Усманов повернувся на пост президента FIE.

Алішер Усманов
Президент FIE Алішер Усманов. Фото: росЗМІ

Російський олігарх обіймав цю посаду з 2008 до 2022 року. Після початку повномасштабної агресії РФ проти України Усманов пішов у відставку, але тепер повністю відновив своє становище. Він здобув 120 голосів. Опонентом росіянина був президент Шведської федерації фехтування Отто Дракенберг, який отримав лише 26 голосів.

Ольга Харлан
Чемпіонка Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Що Харлан сказала про повернення Усманова

Українська спортсменка висловила глибоке розчарування тим, що російський олігарх отримав так багато голосів. Харлан натякнула на те, що ведеться гра, наслідки якої можуть виявитися сумними для світового спорту.

"Рішення Конгресу FIE на виборах президента... Ні, я не здивована. На жаль. Так, я розчарована світом фехтування. Розчарована тими, хто вирішив пограти в "цю гру". 120 федерацій... Це багато. Отже. Велике розчарування. Більше немає слів", — написала Харлан.

Нагадаємо, керівництво "Челсі" змінило трансферну вартість Михайла Мудрика на тлі інтересу до гравця з боку двох клубів.

Батько Анатолія Трубіна засудив рішення свого сина не тиснути руку російському футболістові.

Артем Мілевський почав з'являтися на публіці з новою дівчиною — що про неї відомо.

Київське "Динамо" може замінити головного тренера - хто очолить команду у разі відставки нинішнього наставника.

скандал спорт Ольга Харлан Фехтування Алішер Усманов

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:37 "Шахед" влучив у будинок на Чернігівщині — фото наслідків

13:21 Садовий замилував сімейним фото з головним котом Львова

13:18 В Одесі перейменували ще одну вулицю — яку саме

13:09 У Харкові пройдуть новорічні святкування в метро — відомі станції

13:07 Російська армія опинилася в оточенні у Сирії та має втрати, — ГУР

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

13:04 На Київщині судили чоловіка за розбещення чотирирічної дівчинки

13:00 Виплати ВПО з 1 грудня — що зміниться для українців

12:59 В Одеській області отруїлася жінка та двоє дітей

12:41 У Києві відкрили Подільсько-Воскресенський міст — відео

12:41 Росіяни вбили двох мешканців Донеччини — фото наслідків атак

13:37 "Шахед" влучив у будинок на Чернігівщині — фото наслідків

13:21 Садовий замилував сімейним фото з головним котом Львова

13:18 В Одесі перейменували ще одну вулицю — яку саме

13:09 У Харкові пройдуть новорічні святкування в метро — відомі станції

13:07 Російська армія опинилася в оточенні у Сирії та має втрати, — ГУР

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

13:04 На Київщині судили чоловіка за розбещення чотирирічної дівчинки

13:00 Виплати ВПО з 1 грудня — що зміниться для українців

12:59 В Одеській області отруїлася жінка та двоє дітей

12:41 У Києві відкрили Подільсько-Воскресенський міст — відео

12:41 Росіяни вбили двох мешканців Донеччини — фото наслідків атак

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК