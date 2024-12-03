Костюк и другие игроки боролись против россиян в теннисе — что известно

Костюк рассказала, как борется против россиян в теннисе
Украинские спортсмены делают все возможное, чтобы "выбросить" российских и белорусских теннисистов из соревнований, но теннис остается "дипломатическим". Несмотря на это, они будут продолжать свои попытки.
Теннисистка Марта Костюк во время выступления на форуме "Сила спортивной дипломатии" отметила, что теннис — очень индивидуальный вид спорта, сообщает корреспондент Новини.LIVE.
В этом спорте, отмечает Костюк, каждый зациклен на себе, и даже такие события, как война в Украине, "не сильно затрагивают чувства людей".
Как украинские теннисисты боролись против россиян и белорусов
"Мы пытались привлекать игроков из других стран, чтобы бойкотировать матчи против представителей стран-агрессоров, но это не дало результатов" , — рассказывает Марта Костюк.
Она добавила, что за последние 2,5 года украинцы многое делали, они контактировали с разными людьми, общались с директором WTA, разговаривали с журналистами и юристами.
"Но, к сожалению, на сегодняшний день ничего из того, что мы сделали не было действенным, и теннис остается очень дипломатическим", — подытожила она.
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