Костюк и другие игроки боролись против россиян в теннисе — что известно

Марта Костюк во время выступления. Фото: Новини.LIVE

Украинские спортсмены делают все возможное, чтобы "выбросить" российских и белорусских теннисистов из соревнований, но теннис остается "дипломатическим". Несмотря на это, они будут продолжать свои попытки.

Теннисистка Марта Костюк во время выступления на форуме "Сила спортивной дипломатии" отметила, что теннис — очень индивидуальный вид спорта, сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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В этом спорте, отмечает Костюк, каждый зациклен на себе, и даже такие события, как война в Украине, "не сильно затрагивают чувства людей".

Марта Костюк во время матча. Фото: instagram.com/martakostyuk

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"Мы пытались привлекать игроков из других стран, чтобы бойкотировать матчи против представителей стран-агрессоров, но это не дало результатов" , — рассказывает Марта Костюк.

Она добавила, что за последние 2,5 года украинцы многое делали, они контактировали с разными людьми, общались с директором WTA, разговаривали с журналистами и юристами.

"Но, к сожалению, на сегодняшний день ничего из того, что мы сделали не было действенным, и теннис остается очень дипломатическим", — подытожила она.

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