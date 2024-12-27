Тренер сборной Украины Томарев не вернулся на родину и остался за границей

Александр Томарев в правом верхнем углу фото. Фото: "Трибуна"

Как стало известно, почти 11 месяцев назад в Украину не вернулся тренер-массажист сборной Украины по теннису Александр Томарев. Специалист отправился в Мельбурн на Открытый чемпионат Австралии-2024.

Об этом сообщил портал "Трибуна".

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Потеря в сборной Украины

В декабре 2023 года Министерство молодежи и спорта Украины позволило Томареву покинуть Украину. Тренер-масажист 6 января 2024 года отправился на соревновательный сбор в Мельбурн, где проходил Australian Open. Затем он должен был вернуться 2 февраля.

В Австралии Томарев был ответственным "за обеспечение участия спортсменов и за возвращение официальной делегации национальной сборной команды Украины по теннису в Украину".

Затем тренер еще дважды попадал в состав сборной Украины по теннису на сборы, которые прошли с 28 февраля по 5 апреля в США, а также с 16 апреля по 18 мая в Польше.

За рубежом "беглец" в качестве беженца искал финансовые программы для выплат и работал в команде нейтральной российской теннисистки Дарьи Касаткиной.

Вместе с Касаткиной Томарев в октябре работал на турнире WTA в Ухане-2024.

В Минспорта ответили, что все члены делегации, выезжавшие за границу, вернулись в Украину.

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