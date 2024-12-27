Тибо Куртуа может перейти в Саудовскую Аравию: Реал готов к переговорам

Тибо Куртуа. Фото: Reuters

Основной голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа вскоре может покинуть команду. Флорентино Перес получил хорошее предложение за бельгийца.

Куртуа может переехать в Саудовскую Аравию, передает PlanetarealMadrid.

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Тибо Куртуа. Фото: Reuters

Лунин не получит шанса в "Реале"

По информации источника, "Реал" получил хорошее предложение по Куртуа, но клуб пока не готов продавать игрока за предложенные средства.

При этом руководство клуба готово продать футболиста, если саудиты дадут больше денег.

В случае продажи Куртуа на его место основного голкипера "Реал" купит либо Лукаса Шевалье из "Лилля", либо Диего Кошту из "Порту". Украинский голкипер Андрей Лунин не получит шанса стать основным вратарем.

В текущем сезоне Куртуа из-за травмы сыграл в 21-м матче, где пропустил 21 мяч. Еще восемь матчей он провел без пропущенных мячей. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает бельгийского ветерана в 25 млн евро.

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