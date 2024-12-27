Тібо Куртуа може перейти до Саудівської Аравії: Реал готовий до переговорів

Реал отримав гарну пропозицію за Куртуа — Луніну не радіти
Основний голкіпер мадридського "Реала" Тібо Куртуа незабаром може залишити команду. Флорентіно Перес отримав гарну пропозицію за бельгійця.
Куртуа може переїхати до Саудівської Аравії, передає Planetareal Madrid.
Лунін не отримає шансу в "Реалі"
За інформацією джерела, "Реал" отримав гарну пропозицію щодо Куртуа, але клуб поки не готовий продавати гравця за запропоновані кошти.
При цьому керівництво клубу готове продати футболіста, якщо саудити дадуть більше грошей.
У разі продажу Куртуа на його місце основного голкіпера "Реал" купить Лукаса Шевальє з "Лілля", або Дієго Кошту з "Порту". Український голкіпер Андрій Лунін не матиме шансу стати основним воротарем.
Цього сезону Куртуа через травму зіграв у 21-му матчі, де пропустив 21 м'яч. Ще вісім матчів він провів без пропущених м'ячів. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює бельгійського ветерана у 25 млн євро.
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