Тібо Куртуа може перейти до Саудівської Аравії: Реал готовий до переговорів

Тібо Куртуа. Фото: Reuters

Основний голкіпер мадридського "Реала" Тібо Куртуа незабаром може залишити команду. Флорентіно Перес отримав гарну пропозицію за бельгійця.

Куртуа може переїхати до Саудівської Аравії, передає Planetareal Madrid.

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Тібо Куртуа. Фото: Reuters

Лунін не отримає шансу в "Реалі"

За інформацією джерела, "Реал" отримав гарну пропозицію щодо Куртуа, але клуб поки не готовий продавати гравця за запропоновані кошти.

При цьому керівництво клубу готове продати футболіста, якщо саудити дадуть більше грошей.

У разі продажу Куртуа на його місце основного голкіпера "Реал" купить Лукаса Шевальє з "Лілля", або Дієго Кошту з "Порту". Український голкіпер Андрій Лунін не матиме шансу стати основним воротарем.

Цього сезону Куртуа через травму зіграв у 21-му матчі, де пропустив 21 м'яч. Ще вісім матчів він провів без пропущених м'ячів. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює бельгійського ветерана у 25 млн євро.

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