Александр Усик признан лучшим супертяжеловесом XXI века

Усик стал лучшим боксером века — где братья Кличко
Украинский боксер Александр Усик в реванше с Тайсоном Фьюри одержал победу. Благодаря этому он окончательно зачистил свою весовую категорию и стал лучшим боксером своей эпохи.
Портал BoxingScene опубликовал рейтинг лучших супертяжеловесов в XXI веке.
Триумф Украины
Аналитики издания поместили на первое место Усика, который стал абсолютным чемпионом и победил двух лучших боксеров своей эпохи — Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.
За Усиком разместились братья Кличко. Владимир, как автор наибольшего количества защит чемпионского титула, стал вторым. Наиболее доминирующий чемпион мира Виталий — третий.
Британцы Леннокс Льюис занял четвертое место, а Тайсон Фьюри пятое.
Льюис мог бы разместиться выше, но основная часть его карьеры прошла в XX веке.
Также в рейтинг попали Энтони Джошуа — шестой, Деонтей Уайлдер — седьмой, Джозеф Паркер — восьмой, Энди Руис — девятый, и Крис Берд — десятый.
Напомним, ранее в России заявили, что в 2025-м году их сборная проведет матчи с командами из Европы.
Усик заставил Фьюри донатить для Украины — как у него это получилось.
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска рассказал как относится к поездке Михаила Мудрика на бой Усик — Фьюри.
Читайте Новини.LIVE!