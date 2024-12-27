Александр Усик признан лучшим супертяжеловесом XXI века

Александр Усик. Фото: Reuters

Украинский боксер Александр Усик в реванше с Тайсоном Фьюри одержал победу. Благодаря этому он окончательно зачистил свою весовую категорию и стал лучшим боксером своей эпохи.

Портал BoxingScene опубликовал рейтинг лучших супертяжеловесов в XXI веке.

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Триумф Украины

Аналитики издания поместили на первое место Усика, который стал абсолютным чемпионом и победил двух лучших боксеров своей эпохи — Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

За Усиком разместились братья Кличко. Владимир, как автор наибольшего количества защит чемпионского титула, стал вторым. Наиболее доминирующий чемпион мира Виталий — третий.

Владимир Кличко и Леннокс Льюис. Фото: скриншот Megogo

Британцы Леннокс Льюис занял четвертое место, а Тайсон Фьюри пятое.

Льюис мог бы разместиться выше, но основная часть его карьеры прошла в XX веке.

Также в рейтинг попали Энтони Джошуа — шестой, Деонтей Уайлдер — седьмой, Джозеф Паркер — восьмой, Энди Руис — девятый, и Крис Берд — десятый.

Напомним, ранее в России заявили, что в 2025-м году их сборная проведет матчи с командами из Европы.

Усик заставил Фьюри донатить для Украины — как у него это получилось.

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска рассказал как относится к поездке Михаила Мудрика на бой Усик — Фьюри.