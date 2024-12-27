Олександр Усик визнаний найкращим суперважковаговиком XXI століття

Усик став найкращим боксером століття — де брати Клички
Український боксер Олександр Усик у реванші з Тайсоном Ф'юрі здобув перемогу. Завдяки цьому він остаточно зачистив свою вагову категорію та став найкращим боксером своєї епохи.
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Тріумф України
Аналітики видання помістили на перше місце Усика, який став абсолютним чемпіоном і переміг двох найкращих боксерів своєї епохи — Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа.
За Усиком розмістилися брати Клички. Володимир як автор найбільшої кількості захистів чемпіонського титулу став другим. Найбільш домінуючий чемпіон світу Віталій — третій.
Британці Леннокс Льюїс посів четверте місце, а Тайсон Ф'юрі п'яте.
Льюїс міг би розміститися вище, але основна частина його кар'єри пройшла у XX столітті.
Також до рейтингу потрапили Ентоні Джошуа — шостий, Деонтей Уайлдер — сьомий, Джозеф Паркер — восьмий, Енді Руїс — дев'ятий, і Кріс Берд — десятий.
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