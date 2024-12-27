Олександр Усик визнаний найкращим суперважковаговиком XXI століття

Олександр Усик. Фото: Reuters

Український боксер Олександр Усик у реванші з Тайсоном Ф'юрі здобув перемогу. Завдяки цьому він остаточно зачистив свою вагову категорію та став найкращим боксером своєї епохи.

Портал BoxingScene опублікував рейтинг найкращих суперважковаговиків у XXI столітті.

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Тріумф України

Аналітики видання помістили на перше місце Усика, який став абсолютним чемпіоном і переміг двох найкращих боксерів своєї епохи — Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

За Усиком розмістилися брати Клички. Володимир як автор найбільшої кількості захистів чемпіонського титулу став другим. Найбільш домінуючий чемпіон світу Віталій — третій.

Володимир Кличко та Леннокс Льюїс. Фото: скріншот Megogo

Британці Леннокс Льюїс посів четверте місце, а Тайсон Ф'юрі п'яте.

Льюїс міг би розміститися вище, але основна частина його кар'єри пройшла у XX столітті.

Також до рейтингу потрапили Ентоні Джошуа — шостий, Деонтей Уайлдер — сьомий, Джозеф Паркер — восьмий, Енді Руїс — дев'ятий, і Кріс Берд — десятий.

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