Игорь Суркис стал дедушкой и впервые сфотографировался с внуком

Игорь Суркис. Фото: "Динамо"

В декабре президент киевского "Динамо" Игорь Суркис впервые стал дедушкой. Его дочь Яна родила ребенка от центрального защитника клуба Кристиана Биловара.

Через неделю Яна опубликовала в Instagram фото малыша с дедушкой.

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Отметим, что 17декабря Яна и Кристиан сообщили о рождении своего первенца. Назвали мальчика Александром.

Игорь Суркис с внуком. Фото: instagram.com/y.surkis777/

Внук Игоря Суркиса

Для Игоря Суркиса Александр стал первым внуком и теперь он будет в будущем может унаследовать футбольную империю деда. Представить ребенка вне футбола сложно, поскольку отец также профессиональный футболист.

С первых дней жизни Александра завалили множеством подарков и лучшим уходом. К тому же, он регулярно ходит с мамой на прогулку.

Яна Суркис. Фото: instagram.com/y.surkis777/

Напомним, ранее в Российском футбольном союзе сообщили о проведении матчей с европейскими сборными.

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