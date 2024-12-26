Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Суркіса вперше сфотографували з новонародженим онуком arrow

Суркіса вперше сфотографували з новонародженим онуком

26 грудня 2024 20:59
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Ігор Суркіс став дідусем і вперше сфотографувався з онуком
Ігор Суркіс. Фото: "Динамо"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У грудні президент київського "Динамо" Ігор Суркіс вперше став дідусем. Його донька Яна народила дитину від центрального захисника клубу Крістіана Біловара.

За тиждень Яна опублікувала в Instagram фото малюка з дідусем.

Читайте також:

Зазначимо, що 17 грудня Яна та Крістіан повідомили про народження свого первістка. Назвали хлопчика Олександром.

Ігор Суркіс
Ігор Суркіс із онуком. Фото: instagram.com/y.surkis777/

Онук Ігоря Суркіса

Для Ігоря Суркіса Олександр став першим онуком, і тепер він у майбутньому може успадкувати футбольну імперію діда. Уявити дитину поза футболом складно, оскільки батько також професійний футболіст.

З перших днів життя Олександра завалили безліччю подарунків та найкращим доглядом. До того ж він регулярно ходить з мамою на прогулянку.

Яна Суркис
Яна Суркіс. Фото: instagram.com/y.surkis777/

Нагадаємо, раніше в Російському футбольному союзі повідомили про проведення матчів із європейськими збірними.

Власник титулів WBC, WBO, WBA, IBO з боксу у надважкій вазі Олександр Усик змусив свого суперника допомагати Україні.

Головний тренер "Челсі" Енцо Мареска розповів про поїздку Михайла Мудрика на бій Усік — Ф'юрі.

діти футбол Динамо УПЛ Ігор Суркіс

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:18 Київ у пітьмі — як відключатимуть світло в столиці завтра

22:13 Бізнесмен Кріппа хоче створити футбольний клуб під брендом NAVI

22:03 Крадій-рецидивіст з Одещини ухилився від призову — як покарав суд

21:51 Що принесе Україні зміна влади в США — ексклюзив від сенатора

21:17 У Азові відповіли, що думають про закінчення війни 2025 року

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

21:16 На авто львів'янина впали уламки фасаду — на чий бік став суд

20:59 Суркіса вперше сфотографували з новонародженим онуком

20:41 Бронювання працівників через "Дію" відновлено — що треба знати

20:39 Відключення світла в Одесі — графіки на п'ятницю

20:21 Синоптики назвали області, в яких завтра засніжить

22:18 Київ у пітьмі — як відключатимуть світло в столиці завтра

22:13 Бізнесмен Кріппа хоче створити футбольний клуб під брендом NAVI

22:03 Крадій-рецидивіст з Одещини ухилився від призову — як покарав суд

21:51 Що принесе Україні зміна влади в США — ексклюзив від сенатора

21:17 У Азові відповіли, що думають про закінчення війни 2025 року

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

21:16 На авто львів'янина впали уламки фасаду — на чий бік став суд

20:59 Суркіса вперше сфотографували з новонародженим онуком

20:41 Бронювання працівників через "Дію" відновлено — що треба знати

20:39 Відключення світла в Одесі — графіки на п'ятницю

20:21 Синоптики назвали області, в яких завтра засніжить

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

21 грудня 2024

06:40 У ломбардах оновились тарифи — ціни на золото у грудні

Text

18:36 Корольчук прогнозує тижневі відключення світла в двох областях

Text

18:03 Жорстка заява Єрмака і ТЦК за кордоном — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Влучання дрона по ринку в Нікополі — ефір День.LIVE

Text

12:52 Кицак повідомив, скільки українців наразі перебувають в ЄС

Text

12:32 Допомога для ВПО — нардеп назвав проблему з виплатами

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:40 Нардеп назвав, де хочуть зберігати дані реєстру військових

Text

10:24 Експерт відповів, скільки триватимуть відключення світла

Text

08:20 Зниження мобілізаційного віку — чи є законопроєкт у Раді

Text

08:00 Російська атака та авіатроща в Казахстані — ефір Ранок.LIVE

Text

03:55 Провал з мобілізацією, а офіцери не воюють — нардепка Скороход

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

25 грудня 2024

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити