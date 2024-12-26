Ігор Суркіс став дідусем і вперше сфотографувався з онуком

Ігор Суркіс. Фото: "Динамо"

У грудні президент київського "Динамо" Ігор Суркіс вперше став дідусем. Його донька Яна народила дитину від центрального захисника клубу Крістіана Біловара.

За тиждень Яна опублікувала в Instagram фото малюка з дідусем.

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Зазначимо, що 17 грудня Яна та Крістіан повідомили про народження свого первістка. Назвали хлопчика Олександром.

Ігор Суркіс із онуком. Фото: instagram.com/y.surkis777/

Онук Ігоря Суркіса

Для Ігоря Суркіса Олександр став першим онуком, і тепер він у майбутньому може успадкувати футбольну імперію діда. Уявити дитину поза футболом складно, оскільки батько також професійний футболіст.

З перших днів життя Олександра завалили безліччю подарунків та найкращим доглядом. До того ж він регулярно ходить з мамою на прогулянку.

Яна Суркіс. Фото: instagram.com/y.surkis777/

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