Яна Суркіс показала, як виглядає онук президента Динамо

Яна Суркіс після виписки з пологового будинку. Фото: instagram.com/y.surkis777/

У сім'ї президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса відбулося поповнення. Його рідна дочка Яна народила сина від захисника команди Крістіана Біловара.

Яна Суркіс показала фотографію з дитиною на своїй сторінці в Instagram.

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Ігор Суркіс уперше став дідусем 17 грудня. У нього народився син. Яна Суркіс і Крістіан Біловар повідомили, що їхня новонароджена дитина здорова. Згодом стало відомо, що у пари народився хлопчик.

Олександр Суркіс уже вдома. Фото: instagram.com/y.surkis777/

Як назвали онука Суркіса

Дочка президента "Динамо" незабаром опублікувала перший кадр із дитиною. Яна Суркіс закрила обличчя сина емодзі, але виклала фотографію у соціальній мережі. За декілька днів молода дівчина виписалася з пологового будинку.

Захисник "Динамо" Крістіан Біловар підготувався до зустрічі із дружиною. Він завалив її подарунками, серед яких виявились і повітряні кульки та інші приємні для дівчини речі. Футболіст з посмішкою зустрів дружину та сина з пологового будинку. Хлопчика назвали Олександром.

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