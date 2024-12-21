Яна Суркис показала, как выглядит внук президента Динамо

Яна Суркис впервые показала сына и подарок от Биловара
В семье президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса произошло пополнение. Его родная дочь Яна родила сына от защитника команды Кристиана Биловара.
Яна Суркис показала фотографию с ребенком на своей странице в Instagram.
Игорь Суркис впервые стал дедушкой 17 декабря. У него родился сын. Яна Суркис и Кристиан Биловар сообщили, что их новорожденный ребенок здоров. Позже стало известно, что у пары родился мальчик.
Как назвали внука Суркиса
Дочь президента "Динамо" вскоре опубликовала первый кадр с ребенком. Яна Суркис закрыла лицо сына эмодзи, но выложила фотографию в социальной сети. Через несколько дней молодая девушка выписалась из роддома.
Защитник "Динамо" Кристиан Биловар подготовился к встрече с женой. Он завалил ее подарками, среди которых оказались и воздушные шарики, и другие приятные для девушки вещи. Футболист с улыбкой встретил жену и сына из роддома. Мальчика назвали Александром.
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