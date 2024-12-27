Відео бою Усика та Ф'юрі заблокували на YouTube через скаргу

Відео бою Усик — Ф'юрі заблокували після скарги УЄФА
У грудні український чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA, IBO у надважкій вазі Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі. Потім увесь бій виклав на власному Youtube-каналі глава Головного управління розвагами Саудівської Аравії Турки Аль аш-Шейх.
Однак платформа YouTube заблокувала відео.
Чому заблокували відео
На сторінці з відео повідомили, що відео поєдинку між українцем та британцем заблоковане через скаргу з боку УЄФА.
"Це відео включає контент стороннього власника (UEFA), який заблокував його на основі законодавства про авторське право", — заявили в YouTube.
Поки що складно припустити, які кадри УЄФА використовували на відео боксерського поєдинку.
На момент блокування відео набрало більше одного мільйона переглядів.
Зазначимо, що 21 грудня Усик виграв у Ф'юрі одноголосним рішенням суддів з рахунком 116:112, 116:112, 116:112.
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