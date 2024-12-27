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Відео бою Усик — Ф'юрі заблокували після скарги УЄФА

27 грудня 2024 11:19
Олексій Паламарчук - Редактор
Відео бою Усика та Ф'юрі заблокували на YouTube через скаргу
Олександр Усик проти Тайсона Ф'юрі. Фото: Reuters
Олексій Паламарчук - Редактор

У грудні український чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA, IBO у надважкій вазі Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі. Потім увесь бій виклав на власному Youtube-каналі глава Головного управління розвагами Саудівської Аравії Турки Аль аш-Шейх.

Однак платформа YouTube заблокувала відео.

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Олександр Усик після бою з Тайсоном Ф'юрі. Фото: Reuters

Чому заблокували відео

На сторінці з відео повідомили, що відео поєдинку між українцем та британцем заблоковане через скаргу з боку УЄФА.

"Це відео включає контент стороннього власника (UEFA), який заблокував його на основі законодавства про авторське право", — заявили в YouTube.

Олександр Усик - Тайсон Ф'юрі
Відео бою Усик — Фьюрі 2. Фото: скриншот

Поки що складно припустити, які кадри УЄФА використовували на відео боксерського поєдинку.

На момент блокування відео набрало більше одного мільйона переглядів.

Зазначимо, що 21 грудня Усик виграв у Ф'юрі одноголосним рішенням суддів з рахунком 116:112, 116:112, 116:112.

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Олександр Усик бокс Тайсон Ф'юрі професійний бокс Усик — Ф'юрі 2

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