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Видео боя Усик — Фьюри заблокировали после жалобы УЕФА

27 декабря 2024 11:19
Алексей Паламарчук - Редактор
Видео боя Усика и Фьюри заблокировали на YouTube из-за жалобы
Александр Усик против Тайсона Фьюри. Фото: Reuters
Алексей Паламарчук - Редактор

В декабре украинский чемпион мира по версиях WBC, WBO, WBA, IBO в супертяжелом весе Александр Усик победил Тайсона Фьюри. Затем весь бой выложил на собственном Youtube-канале глава Главного управления развлечениями Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Однако, платформа YouTube заблокировала видео.

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Впрочем, если вы хотите освежить в памяти детали легендарного боя Усик — Фьюри, можно еще раз перечитать наш текстовой онлайн

Александр Усик — Тайсон Фьюри
Александр Усик после боя с Тайсоном Фьюри. Фото: Reuters

Почему заблокировали видео

На странице с видео сообщили, что видео поединка между украинцем и британцем заблокировано из-за жалобы со стороны УЕФА.

"Это видео включает в себя контент стороннего владельца (UEFA), который заблокировал его на основе законодательства об авторском праве", — заявили в YouTube.

Александр Усик — Тайсон Фьюри
Видео боя Усик — Фьюри 2. Фото: скриншот

Пока сложно предположить, какие кадры УЕФА использовали на видео боксерского поединка.

На момент блокировки видео набрало более одного миллиона просмотров. 

Отметим, что 21 декабря Усик выиграл у Фьюри единогласным решением судей со счетом 116:112, 116:112, 116:112.

Напомним, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис показал своего новорожденного внука.

В России сообщили, какие матчи в 2025-м году проведет их сборная по футболу.

Из Саудовской Аравии мадридский "Реал" получил хорошее предложение за Тибо Куртуа.

Украинский супертяжеловес Александр Усик назвал лучшим боксером века — в ТОП-10 также Владимир и Виталий Кличко.

Александр Усик бокс Тайсон Фьюри профессиональный бокс Усик — Фьюри 2

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12:24 Акции корейских компаний упали из-за "Игры в кальмара" — причина

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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