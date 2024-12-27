Видео боя Усика и Фьюри заблокировали на YouTube из-за жалобы

Видео боя Усик — Фьюри заблокировали после жалобы УЕФА
В декабре украинский чемпион мира по версиях WBC, WBO, WBA, IBO в супертяжелом весе Александр Усик победил Тайсона Фьюри. Затем весь бой выложил на собственном Youtube-канале глава Главного управления развлечениями Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.
Однако, платформа YouTube заблокировала видео.
Впрочем, если вы хотите освежить в памяти детали легендарного боя Усик — Фьюри, можно еще раз перечитать наш текстовой онлайн.
Почему заблокировали видео
На странице с видео сообщили, что видео поединка между украинцем и британцем заблокировано из-за жалобы со стороны УЕФА.
"Это видео включает в себя контент стороннего владельца (UEFA), который заблокировал его на основе законодательства об авторском праве", — заявили в YouTube.
Пока сложно предположить, какие кадры УЕФА использовали на видео боксерского поединка.
На момент блокировки видео набрало более одного миллиона просмотров.
Отметим, что 21 декабря Усик выиграл у Фьюри единогласным решением судей со счетом 116:112, 116:112, 116:112.
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