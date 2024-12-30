Гонорар Усика за бій з Ф'юрі — скільки заробив український боксер

Український боксер Олександр Усик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Грандіозний боксерський вечір за участі українця відбувся у Саудівській Аравії понад тиждень тому. Його підсумки продовжують підбивати й досі.

Український боксер Олександр Усик у центральному поєдинку вечора вже вдруге переміг британця Тайсона Ф'юрі, проте у підсумку отримав менший гонорар, ніж очікувалось, повідомляє Marca, посилаючись на спеціалізовані ресурси.

Читайте також:

Сума виявилась не набагато меншою. Але все ж таки меншою, ніж прогнозували напередодні.

Скільки заробив Усик

Олександр Усик переміг у поєдинку проти Тайсона Ф'юрі одноголосним рішенням суддів.

Попередньо низка ЗМІ повідомляли, що загальний гонорарний фонд становив 190 мільйонів доларів, які боксери мали розділити 60 на 40.

Однак зараз уже звучить пропорція 55 на 45. Тобто це значить, що Олександр Усик отримав за бій не 114 мільйонів доларів, як очікувалося, а 104,5 мільйона. Ф'юрі, своєю чергою, отримав 85,5 мільйона доларів, а не раніше озвучені 76 мільйонів.

Нагадаємо, тренер-масажист збірної України з тенісу не повернувся додому після одного з великих турнірів.

Український боксер Олександр Усик очолив престижний боксерський рейтинг.

Усику запропонували провести бій з більш небезпечним суперником, ніж Даніель Дюбуа.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан показала святкування Різдва.