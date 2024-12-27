Ольга Харлан відзначила Різдво із сім'єю нареченого в Італії — фото, відео

Ольга Харлан та Луїжі Самеле. Фото: instagram.com/olgakharlan

Дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан відсвяткувала Різдво. Зробила вона це разом із сім'єю свого нареченого Луїджі Самеле.

Оскільки наречений італієць, то святкування в них було незвичайним. Фото із сімейного заходу спортсменка опублікувала у соцмережах.

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Зазначимо, що у Харлан, хоч вона і є однією з найзірковіших українських спортсменок, має лише 162 тисячі фоловерів у Instagram.

Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

Як Харлан відсвяткувала Різдво

Одне з головних християнських свят Харлан відзначила з католиками у Фоджі, Італія. Саме це місто є рідним для Луїджі.

Харлан показала, що святкування разом із сім'єю нареченого було дуже веселим. Українка виклала фото та відео заходу.

"Дух Різдва", — написала Харлан.

Зазначимо, що Самеле також є олімпійським чемпіоном із фехтування.

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