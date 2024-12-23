Новий титул Харлан, що відомо

Фехтувальниця Ольга Харлан. Фото: УНН

Фехтувальниця з Миколаєва Ольга Харлан визнана найвидатнішою українською атлеткою всіх часів. Цей титул вона заслужила, отримавши найбільшу кількість нагород на Олімпійських іграх.

Про це повідомили в Асоціації спортивних журналістів України.

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Асоціація провела опитування серед ста спортивних журналістів. За його результатами, титул "Найвидатніша за усі часи" отримала Ольга Харлан.

"Здобувши "золото" та "бронзу" Олімпіади у Парижі, Харлан стала найтитулованішим українським спортсменом в історії. Більше за неї олімпійських медалей немає ніхто з українців. Упродовж 16-річного змагального шляху, що вмістив п’ять Олімпіад, Оля здобула шість нагород Ігор — від першого командного "золота" у Пекіні-2008 до найвищої нагороди Парижа-2024", — говорять в АСЖУ.

Крім того, на рахунку Ольги Харлан 6 золотих медалей чемпіонатів світу, з яких чотири індивідуальних "золота", 8 золотих нагород чемпіонатів Європи, два "золота" Європейських ігор. Також вона п'ять разів завершила сезон на першому місці світового рейтингу.

Нагадаємо, Ольга Харлан показала, як емоційно вболівала за боксера Олександра Усика. Раніше спортсменка звернулася до атлетів, які виступають за кордоном.