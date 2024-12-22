Харлан опублікувала відео про те, як вболівала за Усика

Українська фехтувальниця Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

Український боксер Олександр Усик вдруге переміг британця Тайсона Ф'юрі та захистив свої титули чемпіона світу за версією WBA, WBO та WBC, найкращі моменти бою Усик — Ф'юрі 2 вже доступні тут. Безліч українців не спали цієї ночі та щиро вболівали за чемпіона.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан була однією з таких українок, вона показала у себе в Instagram відео про те, як вболівала за Олександра Усика.

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Вона привітала Усика з "правильною та потрібною перемогою". А також назвала українського чемпіона "легендою".

Що ще сказала Харлан

"Ну, думаю, що після такого емоційного поєдинку мало хто спав сьогодні вночі", — написала вона.

І додала, що сама "до третьої нерви заспокоювала".

Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі спільним рішенням суддів. Наступним боєм українця може стати реванш проти британця Даніеля Дюбуа, який кинув Усику виклик відразу після його перемоги над Ф'юрі.

Нагадаємо, доступне відео з найкращими моментами реваншу Усик — Ф'юрі 2.

Тайсон Ф'юрі після другої поразки від Усика вже поділився своїми планами на майбутнє.

Судді поєдинку Усик — Ф'юрі 2 показали свої записки, які вони робили під час бою.