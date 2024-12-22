Харлан опубликовала видео о том, как болела за Усика

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

Украинский боксер Александр Усик во второй раз победил британца Тайсона Фьюри и защитил свои титулы чемпиона мира по версии WBA, WBO и WBC, лучшие моменты боя Усик-Фьюри 2 уже доступны здесь. Множество украинцев не спали этой ночью и искренне болели за чемпиона.

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан была одной из таких украинок, она показала у себя в Instagram видео о том, как болела за Александра Усика.

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Она поздравила Усика с "правильной и нужной победой". А также назвала украинского чемпиона "легендой".

Что еще сказала Харлан

"Ну, думаю, что после такого эмоционального поединка мало кто спал сегодня ночью", — написала она.

И добавила, что сама "до трех нервы успокаивала".

Александр Усик победил Тайсона Фьюри совместным решением судей. Следующим боем украинца может стать реванш против британца Даниэля Дюбуа, бросившего Усику вызов сразу после его победы над Фьюри.

Напомним, доступно видео с лучшими моментами реванша Усик — Фьюри 2.

Тайсон Фьюри после второго поражения от Усика уже поделился своими планами на будущее.

Судьи поединка Усик — Фьюри 2 показали свои записки, которые они делали во время боя.