Новый титул Харлана, что известно

Фехтовальщица Ольга Харлан. Фото: УНН

Фехтовальщица из Николаева Ольга Харлан признана самой выдающейся украинской атлеткой всех времен. Этот титул она заслужила, получив самое большое количество наград на Олимпийских играх.

Об этом сообщили в Ассоциации спортивных журналистов Украины.

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Ассоциация провела опрос среди ста спортивных журналистов. По его результатам, титул "Самая выдающаяся за все времена" получила Ольга Харлан.

"Получив "золото" и "бронзу" Олимпиады в Париже, Харлан стала самым титулованным украинским спортсменом в истории. Больше ее олимпийских медалей нет никто из украинцев. В течение 16-летнего соревновательного пути, который вместил пять Олимпиад, Оля получила шесть наград Игр — от первого командного "золота" в Пекине-2008 до самой высокой награды Парижа-2024", — говорят в АСЖУ.

Кроме того, на счету Ольги Харлан 6 золотых медалей чемпионатов мира, из которых четыре индивидуальных "золота", 8 золотых наград чемпионатов Европы, два "золота" Европейских игр. Также пять раз завершила сезон на первом месте мирового рейтинга.

Напомним, Ольга Харлан показала, как эмоционально болела за боксера Александра Усика. Ранее спортсменка обратилась к атлетам, выступающим за границей.