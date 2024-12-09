Українські олімпійські зірки знялися для нового календаря НОК 2025

Збірна України з фехтування на шаблях разом з військовими. Фото: instagram.com/andrew.kharlamov

Наприкінці року українські олімпійські призери взяли участь у фотосесії для Національного олімпійського комітету України. Отримані знімки використають у новому календарі НОК.

Світлини опублікував в Instagram фотограф Андрій Харламов.

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Ярослава Магучіх у комбінезоні льотчика. Фото: instagram.com/andrew.kharlamov

Новий календар НОК

Для зйомок вдалося запросити більшість призерів, серед яких виділялись золоті медалісти: стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, боксер Олександр Хижняк та жіноча команда з фехтування на шаблях у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Юлії Бакастової та Олени Кравацької.

Олександр Хижняк. Фото: instagram.com/andrew.kharlamov

Також у зйомках календаря взяли участь стрибунка у висоту Ірина Геращенко, стрілок Сергій Куліш, веслувальниці на каное Людмила Лузан та Анастасія Рибачок, Борці Парвіз Насібов, Жан Беленюк, Парвіз Насібов та Ірина Коляденко, метальник молота Михайло Кохан та глава НОК України Вадим Гутцайт.

Не зміг бути присутнім на фотосесії Ілля Ковтун, який не відвідує Україну та невдовзі може змінити громадянство. На календарі буде фото з його портретом.

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