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Олімпійські призери та військові знялися в несподіваній фотосесії

9 грудня 2024 15:33
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Українські олімпійські зірки знялися для нового календаря НОК 2025
Збірна України з фехтування на шаблях разом з військовими. Фото: instagram.com/andrew.kharlamov
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Наприкінці року українські олімпійські призери взяли участь у фотосесії для Національного олімпійського комітету України. Отримані знімки використають у новому календарі НОК.

Світлини опублікував в Instagram фотограф Андрій Харламов.

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Фотосессия для календаря НОК на 2025 год
Ярослава Магучіх у комбінезоні льотчика. Фото: instagram.com/andrew.kharlamov

Новий календар НОК

Для зйомок вдалося запросити більшість призерів, серед яких виділялись золоті медалісти: стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, боксер Олександр Хижняк та жіноча команда з фехтування на шаблях у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Юлії Бакастової та Олени Кравацької.

Фотосессия для календаря НОК на 2025 год
Олександр Хижняк. Фото: instagram.com/andrew.kharlamov

Також у зйомках календаря взяли участь стрибунка у висоту Ірина Геращенко, стрілок Сергій Куліш, веслувальниці на каное Людмила Лузан та Анастасія Рибачок, Борці Парвіз Насібов, Жан Беленюк, Парвіз Насібов та Ірина Коляденко, метальник молота Михайло Кохан та глава НОК України Вадим Гутцайт.

Не зміг бути присутнім на фотосесії Ілля Ковтун, який не відвідує Україну та невдовзі може змінити громадянство. На календарі буде фото з його портретом.

Нагадаємо, дружина ексгравця "Динамо", "Мілана" та збірної Грузії Кахи Каладзе є відомим дизайнером та працює в Україні.

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Вадим Гутцайт Олександр Хижняк Жан Беленюк Ярослава Магучіх Ольга Харлан

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