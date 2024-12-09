Украинские олимпийские звезды снялись для нового календаря НОК 2025

Сборная Украины по фехтованию на саблях вместе с военными. Фото: instagram.com/andrew.kharlamov

В конце года украинские олимпийские призеры приняли участие в фотосессии для Национального олимпийского комитета Украины. Полученные снимки используются в новом календаре НОК.

Фотографии опубликовал в Instagram фотограф Андрей Харламов.

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Новый календарь НОК

Для съемок удалось пригласить большинство призеров, среди которых выделялись золотые медалисты: прыгунья в высоту Ярослава Магучих, боксер Александр Хижняк и женская команда по фехтованию на саблях в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Юлии Бакастовой и Елены Кравацкой.

Александр Хижняк. Фото: instagram.com/andrew.kharlamov

Также в съемках календаря приняли участие прыгунья в высоту Ирина Геращенко, стрелок Сергей Кулиш, призерки в гребле на каноэ Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок, борцы Парвиз Насибов, Жан Беленюк, Парвиз Насибов и Ирина Коляденко, метатель молота Михаил Кохан и глава НОК Вадим Гутцайт.

Не смог присутствовать на фотосессии Илья Ковтун, который не посещает Украину и вскоре может сменить гражданство на хорватское. На календаре будет фото с его портретом.

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