Украинские олимпийские звезды снялись для нового календаря НОК 2025

Олимпийские призеры и военные снялись в особенной фотосессии
В конце года украинские олимпийские призеры приняли участие в фотосессии для Национального олимпийского комитета Украины. Полученные снимки используются в новом календаре НОК.
Фотографии опубликовал в Instagram фотограф Андрей Харламов.
Новый календарь НОК
Для съемок удалось пригласить большинство призеров, среди которых выделялись золотые медалисты: прыгунья в высоту Ярослава Магучих, боксер Александр Хижняк и женская команда по фехтованию на саблях в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Юлии Бакастовой и Елены Кравацкой.
Также в съемках календаря приняли участие прыгунья в высоту Ирина Геращенко, стрелок Сергей Кулиш, призерки в гребле на каноэ Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок, борцы Парвиз Насибов, Жан Беленюк, Парвиз Насибов и Ирина Коляденко, метатель молота Михаил Кохан и глава НОК Вадим Гутцайт.
Не смог присутствовать на фотосессии Илья Ковтун, который не посещает Украину и вскоре может сменить гражданство на хорватское. На календаре будет фото с его портретом.
Напомним, жена экс-игрока "Динамо", "Милана" и сборной Грузии Кахи Каладзе — известный дизайнер и работает в Украине.
Француз Зинедин Зидан больше не хочет работать с мадридским "Реалом".
Капитан киевского "Динамо" Виталий Буяльский рассказал, что команде нужно поменять, чтобы побеждать.
Олимпийский медалист Илья Ковтун не стал выходить с флагом после очередной победы.
Читайте Новини.LIVE!