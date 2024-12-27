Ольга Харлан отметила Рождество с семьей жениха в Италии — фото, видео

Ольга Харлан и Луижи Самеле. Фото: instagram.com/olgakharlan

Двухкратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан отпраздновала Рождество. Сделала она это вместе с семьей своего жениха Луиджи Самеле.

Поскольку жених итальянец, то и празднование у них было необычным. Фото с семейного мероприятия спортсменка опубликовала в соцсетях.

Читайте также:

Отметим, что у Харлан, хоть она и является одной из самых звездный украинских спортсменок, всего 162 тысячи фолловеров в Instagram.

Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

Как Харлан отпраздновала Рождество

Один из главных христианских праздников Харлан отметила с католиками в Фодже, Италия. Именно в этот город является родным для Луиджи.

Харлан показала, что празднование вместе с семьей жениха было очень веселым. Украинка выложила фото и видео мероприятия.

"Дух Рождества", — написала Харлан.

Отметим, что Самеле также является олимпийским чемпионом по фехтованию.

Напомним, владелец киевского "Динамо" Игорь Суркис впервые появился на камерах с новорожденным внуком.

В России сказали, что в следующем году их сборная проведет товарищеские матчи с командами из Европы.

Мадридский "Реал" получил хорошее предложение по Куртуа и может продать футболиста. Однако, проблему Андрея Лунина этот трансфер не решит.

Украинского боксера Александра Усика признали лучшим боксером века — Владимир та Виталий Кличко также попали в рейтинг.