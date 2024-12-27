Ольга Харлан отметила Рождество с семьей жениха в Италии — фото, видео

Как Харлан отпраздновала Рождество со своим любимым — фото
Двухкратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан отпраздновала Рождество. Сделала она это вместе с семьей своего жениха Луиджи Самеле.
Поскольку жених итальянец, то и празднование у них было необычным. Фото с семейного мероприятия спортсменка опубликовала в соцсетях.
Отметим, что у Харлан, хоть она и является одной из самых звездный украинских спортсменок, всего 162 тысячи фолловеров в Instagram.
Как Харлан отпраздновала Рождество
Один из главных христианских праздников Харлан отметила с католиками в Фодже, Италия. Именно в этот город является родным для Луиджи.
Харлан показала, что празднование вместе с семьей жениха было очень веселым. Украинка выложила фото и видео мероприятия.
"Дух Рождества", — написала Харлан.
Отметим, что Самеле также является олимпийским чемпионом по фехтованию.
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