Фьюри решился на радикальные изменения после поражения от Усика — детали

Британский боксер Тайсон Фьюри. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Украинский боксер Александр Усик во второй раз победил британца Тайсона Фьюри и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO. После шоу в Саудовской Аравии оба боксера сейчас отдыхают.

Тайсон Фьюри после поражения от Александра Усика решился на радикальные изменения, сообщает Mirror.

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Сейчас Фьюри отдыхает в родном городе. И, по словам друзей, не планирует пока его покидать.

Что сделал Фьюри

Журналисты пишут, что Тайсон Фьюри решил сбрить бороду, из-за которой перед боем с Усиком даже возник небольшой скандал.

"Да, он побрил бороду. Сейчас он вернулся домой в Моркам со своей семьей. Он просто занимается своими повседневными делами...", — рассказал друг Фьюри.

Напомним, голкипер "Реала" Андрей Лунин может остаться в клубе, но есть условие.

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