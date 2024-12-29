Спортивний лікар пояснив, чому Мудрик не міг отримати допінг від корови

Михайло Мудрик у таборі збірної України. Фото: instagram.com/mmudryk10

Продовжується скандал, пов'язаний з позитивним допінг-тестом гравця англійського "Челсі" та збірної України Михайла Мудрика. Вже є кілька версій, як це могло статись.

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк в своєму Telegram-каналі спростував версію інсайдера Ігоря Бурбаса про те, яким чином мельдоній потрапив в організм Михайла Мудрика.

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Мова йде про укол, який ніби був зроблений Мудрику в таборі збірної України. А ще в цій історії фігурує корова.

Що сказав Бабелюк

За версією Ігоря Бурбаса, Михайлу Мудрику в таборі збірної України зробили укол стовбурових клітин, які могли бути взяті у корови.

Дмитро Бабелюк зазначив, що стовбурові клітини — це давно відома та поширена у світі процедура.

"Беруться ці стовбурові клітини з тканин самого пацієнта — жиру, кісткового мозку чи крові – для уникнення імунної реакції відторгнення на кров іншого пацієнта", — написав він.

За словами Бабелюка, про те, щоб брати їх від тварин, взагалі мови не йде у сучасному світі, бо це "небезпечно та недоведено, плюс власні клітини справляються".

"Про неймовірний сценарій зараження корови мельдонієм, з якої взяли клітини, щоб ввести Мудрику в коліно, навіть думати відмовляюся, бо такі препарати проходять хоча б якесь мінімальне очищення, сертифікування і підготовку перед тим як бути введеними", — резюмував він.

Бабелюк назвав цю версію "надто фантастичною та з великою кількістю логічних прогалин".

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