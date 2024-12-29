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Мудрику в збірній зробили укол, який міг містити мельдоній

29 грудня 2024 12:32
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Мудрик отримав сумнівний укол у збірній України, який міг містити мельдоній — деталі
Михайло Мудрик в збірній України. Фото: instagram.com/mmudryk10
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Український футболіст Михайло Мудрик потрапив у допінг-скандал, який продовжує обростати новими деталями. Зокрема, версіями, як до його організму міг потрапити допінг. 

Михайло Мудрик під час перебування у таборі збірної України отримав укол стовбурових клітин, який, не виключено, міг містити мельдоній, повідомляє інсайдер Ігор Бурбас

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За його словами, цей укол — єдина ситуація, яка вирізнялася із всього іншого, що відбувалося з Мудриком останнім часом. А укол було зроблено після скарг гравця на дискомфорт в коліні. 

Що ще розповів Бурбас

Ігор Бурбас, посилаючись на джерело, каже, що Мудрик, перебуваючи у таборі збірної, поскаржився на невеликий дискомфорт в коліні. 

Після цього фізіотерапевт національної команди Іван Поробія вколов йому прямо у коліно стовбурові клітини. Ці клітини слугують для реінкарнації всіх і особливо пошкоджених клітин організму. 

При цьому Бурбас припустив, що ці клітини були взяті з корови. І підкреслив, що це єдина нестандартна ситуація, яка сталася з Мудриком останнім часом. 

Сам Михайло Мудрик раніше зазначив, що ніколи свідомо не вживав допінг. 

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спорт футбол Збірна України з футболу Михайло Мудрик допінг

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