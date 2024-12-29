Мудрик отримав сумнівний укол у збірній України, який міг містити мельдоній — деталі

Михайло Мудрик в збірній України. Фото: instagram.com/mmudryk10

Український футболіст Михайло Мудрик потрапив у допінг-скандал, який продовжує обростати новими деталями. Зокрема, версіями, як до його організму міг потрапити допінг.

Михайло Мудрик під час перебування у таборі збірної України отримав укол стовбурових клітин, який, не виключено, міг містити мельдоній, повідомляє інсайдер Ігор Бурбас.

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За його словами, цей укол — єдина ситуація, яка вирізнялася із всього іншого, що відбувалося з Мудриком останнім часом. А укол було зроблено після скарг гравця на дискомфорт в коліні.

Що ще розповів Бурбас

Ігор Бурбас, посилаючись на джерело, каже, що Мудрик, перебуваючи у таборі збірної, поскаржився на невеликий дискомфорт в коліні.

Після цього фізіотерапевт національної команди Іван Поробія вколов йому прямо у коліно стовбурові клітини. Ці клітини слугують для реінкарнації всіх і особливо пошкоджених клітин організму.

При цьому Бурбас припустив, що ці клітини були взяті з корови. І підкреслив, що це єдина нестандартна ситуація, яка сталася з Мудриком останнім часом.

Сам Михайло Мудрик раніше зазначив, що ніколи свідомо не вживав допінг.

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