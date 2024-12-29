Мудрик получил сомнительный укол в сборной Украины, который мог содержать мельдоний — детали

Мудрику в сборной сделали укол, который мог содержать мельдоний
Украинский футболист Михаил Мудрик попал в допинг-скандал, продолжающий обрастать новыми деталями. В частности, версиями, как в его организм мог попасть допинг.
Михаил Мудрик во время пребывания в лагере сборной Украины получил укол стволовых клеток, который, не исключено, мог содержать мельдоний, сообщает инсайдер Игорь Бурбас.
По его словам, этот укол — единственная ситуация, которая отличалась от всего происходящего с Мудриком в последнее время. А укол был сделан после жалоб игрока на дискомфорт в колене.
Что еще рассказал Бурбас
Игорь Бурбас, ссылаясь на источник, говорит, что Мудрик, находясь в лагере сборной, пожаловался на небольшой дискомфорт в колене.
После этого физиотерапевт национальной команды Иван Поробия уколол ему прямо в колено стволовые клетки. Эти клетки служат для реинкарнации всех и особенно поврежденных клеток организма.
При этом Бурбас предположил, что эти клетки взяты из коровы. И подчеркнул, что это единственная нестандартная ситуация, которая произошла с Мудриком в последнее время.
Сам Михаил Мудрик ранее отметил, что никогда сознательно не употреблял допинг.
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