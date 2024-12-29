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Мудрику в сборной сделали укол, который мог содержать мельдоний

29 декабря 2024 12:32
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Мудрик получил сомнительный укол в сборной Украины, который мог содержать мельдоний — детали
Михаил Мудрик в сборной Украины. Фото: instagram.com/mmudryk10
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Украинский футболист Михаил Мудрик попал в допинг-скандал, продолжающий обрастать новыми деталями. В частности, версиями, как в его организм мог попасть допинг.

Михаил Мудрик во время пребывания в лагере сборной Украины получил укол стволовых клеток, который, не исключено, мог содержать мельдоний, сообщает инсайдер Игорь Бурбас.

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По его словам, этот укол — единственная ситуация, которая отличалась от всего происходящего с Мудриком в последнее время. А укол был сделан после жалоб игрока на дискомфорт в колене.

Что еще рассказал Бурбас

Игорь Бурбас, ссылаясь на источник, говорит, что Мудрик, находясь в лагере сборной, пожаловался на небольшой дискомфорт в колене.

После этого физиотерапевт национальной команды Иван Поробия уколол ему прямо в колено стволовые клетки. Эти клетки служат для реинкарнации всех и особенно поврежденных клеток организма.

При этом Бурбас предположил, что эти клетки взяты из коровы. И подчеркнул, что это единственная нестандартная ситуация, которая произошла с Мудриком в последнее время.

Сам Михаил Мудрик ранее отметил, что никогда сознательно не употреблял допинг.

Напомним, тренер сборной по теннису не вернулся в Украину после крупного турнира в Австралии.

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спорт футбол Сборная Украины по футболу Михаил Мудрик допинг

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