Перша реакція Мудрика на позитивний допінг-тест — деталі від Вацка

Український футболіст Михайло Мудрик. Фото: Reuters/Craig Brough

Український футболіст лондонського "Челсі" Михайло Мудрик потрапив у допінг-скандал. Тепер він очікує на продовження та можливі санкції.

Відомий український коментатор Віктор Вацко у своїй програмі на YouTube — каналі розповів, що першою реакцією гравця на позитивний допінг-тест був повний шок.

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Він додав, що у команді українця вже є деякі версії щодо того, як це сталося. У тому числі там не виключають чиїсь злі наміри.

Перша реакція Мудрика на допінг

"Мудрик був просто розбитий, у повному ах***ї, з того, що мені розповідали. Він не знає, не розуміє, як це могло статися", — розповів Вацко.

Він додав, що вже чув, що Мудрик та оточення вважають, що його підставили.

За словами Вацка, Мудрик вже пройшов поліграф, який показав, що він не обманює, коли каже, що не знає, як мельдоній потрапив у його організм.

"Інша річ, що результати поліграфа не матимуть жодної юридичної сили. Проте бодай якийсь додатковий аргумент для захисту представники Мудрика отримали", — резюмував він.

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