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Известна первая реакция Мудрика на положительный допинг-тест

24 декабря 2024 16:53
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Первая реакция Мудрика на положительный допинг-тест – детали от Вацко
Украинский футболист Михаил Мудрик. Фото: Reuters/Craig Brough
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Украинский футболист лондонского "Челси" Михаил Мудрик попал в допинг-скандал. Теперь он ожидает продолжения и возможных санкций.

Известный украинский комментатор Виктор Вацко в своей программе на YouTube-канале рассказал, что первой реакцией игрока на положительный допинг-тест был полный шок.

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Он добавил, что в команде украинца уже есть некоторые версии относительно того, как это произошло. Среди них там не исключают чьи-то злые намерения.

Первая реакция Мудрика на допинг

"Мудрик был просто разбит, в полном ах***е, из того, что мне рассказывали. Он не знает, не понимает, как это могло произойти", — рассказал Вацко.

Он добавил, что уже слышал, что Мудрик и окружение считают, что его подставили.

По словам Вацко, Мудрик уже прошел полиграф, показавший, что он не обманывает, когда говорит, что не знает, как мельдоний попал в его организм.

"Другое дело, что результаты полиграфа не будут иметь никакой юридической силы. Однако хоть какой-то дополнительный аргумент для защиты представители Мудрика получили", — резюмировал он.

Андрей Ярмоленко уже помогает киевскому "Динамо" подбирать кадры, один из них может стать серьезным усилением.

Украинский защитник Илья Забарный стал интересен одному из грандов европейского футбола.

Украинский голкипер Андрей Лунин может сменить клуб и переехать в Германию или Англию.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала спортивной чиновницей.

спорт футбол Михаил Мудрик Челси допинг Виктор Вацко

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:57 Сколько одесситы будут платить за тепло с Нового года

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