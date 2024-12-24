Первая реакция Мудрика на положительный допинг-тест – детали от Вацко

Украинский футболист Михаил Мудрик. Фото: Reuters/Craig Brough

Украинский футболист лондонского "Челси" Михаил Мудрик попал в допинг-скандал. Теперь он ожидает продолжения и возможных санкций.

Известный украинский комментатор Виктор Вацко в своей программе на YouTube-канале рассказал, что первой реакцией игрока на положительный допинг-тест был полный шок.

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Он добавил, что в команде украинца уже есть некоторые версии относительно того, как это произошло. Среди них там не исключают чьи-то злые намерения.

Первая реакция Мудрика на допинг

"Мудрик был просто разбит, в полном ах***е, из того, что мне рассказывали. Он не знает, не понимает, как это могло произойти", — рассказал Вацко.

Он добавил, что уже слышал, что Мудрик и окружение считают, что его подставили.

По словам Вацко, Мудрик уже прошел полиграф, показавший, что он не обманывает, когда говорит, что не знает, как мельдоний попал в его организм.

"Другое дело, что результаты полиграфа не будут иметь никакой юридической силы. Однако хоть какой-то дополнительный аргумент для защиты представители Мудрика получили", — резюмировал он.

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