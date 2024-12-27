Для Усика знайшли більш небезпечного опонента, ніж Дюбуа

Британський боксер Мозес Ітаума. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Українець Олександр Усик вдруге переміг британця Тайсона Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA та WBO. Тепер розпочалися розмови про його наступного суперника.

Колишній чемпіон світу у другій середній вазі Джордж Гроувс вважає, що наступним суперником Усика не обов'язково має стати британець Даніель Дюбуа, повідомляє Big Fight Weekend.

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На його думку, зараз вже є опоненти, які будуть складнішими для українця. Ім'я одного з них він назвав відразу.

Хто має битися проти Усика

В першу чергу, на думку Джорджа Гроувса, мова йде про нову зірку надважкої ваги, британця Мозеса Ітауму.

"Мозес Ітаума стане майбутнім надважкої ваги. Те, що він робить зараз у 19 років, — просто неймовірно. Це нагадує Тайсона", — підкреслив він.

Гроувс додав, що вже зараз Ітаума буде складнішим суперником для Усика, ніж Даніель Дюбуа.

Даніель Дюбуа після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі кинув виклик українцю. Усик цей виклик прийняв, але точна дата бою між ними поки що невідома.

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