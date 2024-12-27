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Ексчемпіон світу знайшов для Усика кращого опонента, ніж Дюбуа

27 грудня 2024 12:53
Олексій Паламарчук - Редактор
Для Усика знайшли більш небезпечного опонента, ніж Дюбуа
Британський боксер Мозес Ітаума. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Олексій Паламарчук - Редактор

Українець Олександр Усик вдруге переміг британця Тайсона Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA та WBO. Тепер розпочалися розмови про його наступного суперника.

Колишній чемпіон світу у другій середній вазі Джордж Гроувс вважає, що наступним суперником Усика не обов'язково має стати британець Даніель Дюбуа, повідомляє Big Fight Weekend.

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На його думку, зараз вже є опоненти, які будуть складнішими для українця. Ім'я одного з них він назвав відразу. 

Хто має битися проти Усика

В першу чергу, на думку Джорджа Гроувса, мова йде про нову зірку надважкої ваги, британця Мозеса Ітауму.

"Мозес Ітаума стане майбутнім надважкої ваги. Те, що він робить зараз у 19 років, — просто неймовірно. Це нагадує Тайсона", — підкреслив він.

Гроувс додав, що вже зараз Ітаума буде складнішим суперником для Усика, ніж Даніель Дюбуа. 

Даніель Дюбуа після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі кинув виклик українцю. Усик цей виклик прийняв, але точна дата бою між ними поки що невідома. 

Нагадаємо, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс сфотографувався з новонародженим онуком. 

У Росії планують футбольні матчі збірної з європейськими командами.

Конкурент Андрія Луніна може піти з "Реала", але йому планують знайти заміну.

Український боксер Олександр Усик визнаний найкращим боксером століття, до рейтингу потрапили й брати Клички.

спорт Олександр Усик бокс спортсмени Усик — Ф'юрі 2

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