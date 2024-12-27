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Экс-чемпион мира нашел для Усика лучшего оппонента, чем Дюбуа

27 декабря 2024 12:53
Алексей Паламарчук - Редактор
Для Усика нашли более опасного оппонента, чем Дюбуа
Британский боксер Мозес Итаума. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Алексей Паламарчук - Редактор

Украинец Александр Усик во второй раз победил британца Тайсона Фьюри и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO. Теперь начались разговоры о его следующем сопернике.

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Джордж Гроувз считает, что следующим соперником Усика не обязательно должен стать британец Даниэль Дюбуа, сообщает Big Fight Weekend.

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По его мнению, сейчас уже оппоненты, которые будут сложнее для украинца. Имя одного из них он назвал сразу.

Кто должен драться против Усика

В первую очередь, по мнению Джорджа Гроувза, речь идет о новой звезде супертяжелого веса, британце Мозесе Итауме.

"Мозес Итаума станет будущим супертяжелого веса. То, что он делает сейчас в 19 лет — просто невероятно. Это напоминает Тайсона", — подчеркнул он.

Гроувз добавил, что уже сейчас Итаума будет более сложным соперником для Усика, чем Даниэль Дюбуа.

Даниэль Дюбуа после победы Александра Усика над Тайсоном Фьюри бросил вызов украинцу. Усик этот вызов принял, но точная дата боя между ними пока неизвестна.

Напомним, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис сфотографировался с новорожденным внуком.

В России планируют футбольные матчи сборной с европейскими командами.

Конкурент Андрея Лунина может уйти из "Реала", но ему планируют найти замену.

Украинский боксер Александр Усик признан лучшим боксером века, в рейтинг попали и братья Кличко.

спорт Александр Усик бокс спортсмены Усик — Фьюри 2

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