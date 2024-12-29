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Врач опроверг версию о мельдонии, Мудрике и корове

29 декабря 2024 15:48
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Спортивный врач объяснил, почему Мудрик не мог получить допинг от коровы
Михаил Мудрик в лагере сборной Украины. Фото: instagram.com/mmudryk10
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Продолжается скандал, связанный с положительным допинг-тестом игрока английского "Челси" и сборной Украины Михаила Мудрика. Уже есть несколько версий, как это могло произойти.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк в своем Telegram-канале опроверг версию инсайдера Игоря Бурбаса о том, как мельдоний попал в организм Михаила Мудрика.

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Речь идет об уколе, который был якобы сделан Мудрику в лагере сборной Украины. А еще в этой истории фигурирует корова.

Что сказал Бабелюк

По версии Игоря Бурбаса, Михаилу Мудрику в лагере сборной Украины был сделан укол стволовых клеток, которые могли быть взяты у коровы.

Дмитрий Бабелюк отметил, что стволовые клетки — это давно известная и распространенная в мире процедура.

"Берутся эти стволовые клетки из тканей самого пациента — жира, костного мозга или крови — во избежание иммунной реакции отторжения на кровь другого пациента", — написал он.

По словам Бабелюка, о том, чтобы брать их от животных, вообще речи не идет в современном мире, потому что это "опасно и недоказано, плюс собственные клетки справляются".

"О невероятном сценарии заражения коровы мельдонием, из которой взяли клетки, чтобы ввести Мудрику в колено, даже думать отказываюсь, потому что такие препараты проходят хотя бы какую-то минимальную очистку, сертифицирование и подготовку перед тем как быть введенными", — резюмировал он.

Бабелюк назвал эту версию "слишком фантастической и с большим количеством логических пробелов".

Напомним, тренер сборной Украины не вернулся на родину после турнира на другом континенте.

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спорт футбол Сборная Украины по футболу Михаил Мудрик Челси допинг

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