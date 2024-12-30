Лунін поставив керівництву Реала умову, за якої залишиться в клубі — деталі

Андрій Лунін із сім'єю. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Зимове трансферне вікно відкриється за декілька днів. Доля деяких українських гравців, цілком можливо, вирішиться саме взимку.

Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін може залишити клуб, пише Defensa Central.

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За даними ЗМІ, вже навіть є умова, за якої українець точно піде. Вона пов'язана з іншим голкіпером клубу.

Коли Лунін піде з "Реала"

Андрій Лунін залишить клуб, якщо "Реал" продовжить контракт з основним воротарем команди Тібо Куртуа.

Раніше українець дав чітко зрозуміти керівництву "Реала", що хоче отримувати більше ігрового часу.

В Мадриді готові продати Луніна, якщо отримають хорошу фінансову пропозицію.

Цього сезону Андрій Лунін відіграв за "Реал" п'ять поєдинків, у яких пропустив вісім голів.

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