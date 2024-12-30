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Лунін назвав умову, за якої залишиться в Реалі

30 грудня 2024 14:20
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Лунін поставив керівництву Реала умову, за якої залишиться в клубі — деталі
Андрій Лунін із сім'єю. Фото: instagram.com/lunin_andrey
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Зимове трансферне вікно відкриється за декілька днів. Доля деяких українських гравців, цілком можливо, вирішиться саме взимку.

Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін може залишити клуб, пише Defensa Central.

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За даними ЗМІ, вже навіть є умова, за якої українець точно піде. Вона пов'язана з іншим голкіпером клубу.

Коли Лунін піде з "Реала"

Андрій Лунін залишить клуб, якщо "Реал" продовжить контракт з основним воротарем команди Тібо Куртуа.

Раніше українець дав чітко зрозуміти керівництву "Реала", що хоче отримувати більше ігрового часу.

В Мадриді готові продати Луніна, якщо отримають хорошу фінансову пропозицію.

Цього сезону Андрій Лунін відіграв за "Реал" п'ять поєдинків, у яких пропустив вісім голів.

Нагадаємо, Олександр Усик отримав за другий бій з Тайсоном Ф'юрі менше, ніж очікувалось.

Колишній голкіпер "Динамо", "Полісся" та збірної України може перейти до іншого клубу УПЛ. 

Спортивний лікар прокоментував версію про допінг Михайла Мудрика, у якій фігурувала корова. 

Відомий футболіст збірної України може переїхати до іншого чемпіонату цієї зими.

спорт футбол Збірна України з футболу Реал Мадрид Андрій Лунін

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