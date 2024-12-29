Денис Бойко може відновити кар'єру та перейти до клубу УПЛ — деталі

Колишній голкіпер "Динамо" та "Полісся" Денис Бойко. Фото: instagram.com/king_kong_71

У футбольному світі відкривається трансферне вікно. А це значить, що клуби починають комплектацію на другу частину сезону.

Колишній воротар збірної України та ряду клубів УПЛ Денис Бойко може перейти до полтавської "Ворскли", повідомляє інсайдер Ігор Бурбас.

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Що сказав Бурбас

Ігор Бурбас, посилаючись на власні джерела, стверджує, що головний тренер "Ворскли" Юрій Максимов вже запропонував Денисові Бойку повернутися в футбол та поїхати з полтавцями на збори до Туреччини.

Минулого сезону Денис Бойко виступав за житомирське "Полісся". Він провів за житомирян 24 гри, у яких пропустив 21 м'яч.

До цього Бойко грав за "Динамо", "Малагу", "Бешикташ", "Дніпро", "Кривбас" та "Оболонь".

За національну збірну України Денис Бойко відіграв сім матчів, пропустивши сім голів.

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