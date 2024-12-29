Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Клуб із США може перехопити лідера Шахтаря у турецького гранда arrow

Клуб із США може перехопити лідера Шахтаря у турецького гранда

29 грудня 2024 13:49
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Гравець Шахтаря Зубков може переїхати не до Туреччини, а до США
Гравець збірної України та донецького "Шахтаря" Олександр Зубков. Фото: instagram.com/zubiksane4ka
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Зимове трансферне вікно відкриється вже за два дні. Українські футболісти, серед інших, також є серйозними цілями для клубів не тільки з Європи, але й з інших континентів.

Гравець донецького "Шахтаря" та збірної України Олександр Зубков став ціллю для одного із клубів американської ліги MLS, повідомляє інсайдер Ігор Бурбас.

Читайте також:

Цей клуб, за його даними, "проявляє предметний інтерес" та зробив вже кілька пропозицій щодо придбання гравця. Останню з них, у розмірі 5 млн євро "Шахтар" не прийняв.

Що відомо про Зубкова

Раніше в ЗМІ повідомляли, що Олександр Зубков вже погодився на переїзд до турецького "Трабзонспору". 

Цього сезону Олександр Зубков зіграв 19 поєдинків за "Шахтар", у яких забив 7 м'ячів та зробив 6 гольових передач. 

Нагадаємо, тренер збірної України з тенісу не повернувся додому після одного із великих турнірів. 

Олександр Усик став найкращим у престижному боксерському рейтингу, до якого також потрапили брати Клички. 

Усику знайшли нового опонента після Ф'юрі, і це не Дюбуа.  

Українська фехтувальниця Ольга Харлан показала фото зі святкування Різдва з родичами з Італії. 

спорт футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Олександр Зубков

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:00 Неділя без води в Одесі — у деяких будинках немає водопостачання

13:57 Перевірки будуть з нововведеннями — що підготували для ФОПів

13:36 Ляшко відповів, скільком українцям вже скасували інвалідності

13:34 У Тбілісі після інавгурації президента почались протести — відео

13:33 Одеські прикордонники врятували пораненого під час атаки дронами

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік - 80x80

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік

13:23 Зміни для українців у Польщі — до чого готуватися у 2025 році

13:18 Зеленський озвучив масштаби ракетних і дронових атак за тиждень

13:01 Матеріальна допомога на оздоровлення 2025 — хто може отримати

12:59 Стало відомо, навіщо росіяни тримають ракетоносій у Чорному морі

12:46 Метеозалежним варто поберегтись — прогноз магнітних бур

14:00 Неділя без води в Одесі — у деяких будинках немає водопостачання

13:57 Перевірки будуть з нововведеннями — що підготували для ФОПів

13:36 Ляшко відповів, скільком українцям вже скасували інвалідності

13:34 У Тбілісі після інавгурації президента почались протести — відео

13:33 Одеські прикордонники врятували пораненого під час атаки дронами

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік - 80x80

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік

13:23 Зміни для українців у Польщі — до чого готуватися у 2025 році

13:18 Зеленський озвучив масштаби ракетних і дронових атак за тиждень

13:01 Матеріальна допомога на оздоровлення 2025 — хто може отримати

12:59 Стало відомо, навіщо росіяни тримають ракетоносій у Чорному морі

12:46 Метеозалежним варто поберегтись — прогноз магнітних бур

06:40 Нові ціни на кольорові метали — скільки коштує алюміній у грудні

06:13 Пенсії, тарифи та податки — що зміниться в Україні у 2025 році

06:13 Новорічний стіл 2025 — які ціни на продукти для класичних страв

28 грудня 2024

06:59 Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

06:14 Буковель чи Куршевель — на якому курорті відпочивати дешевше

27 грудня 2024

06:40 Оновились ціни на чормет в Україні — вартість брухту у грудні

26 грудня 2024

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

Text

11:33 У ГУР пояснили, що ускладнює процес повернення українців з полону

28 грудня 2024
Text

23:41 Козак пояснив високу вартість проїзду метро в Києві

Text

13:51 Росія експлуатує студентів для виробництва БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

27 грудня 2024
Text

22:33 Вибухи звучать у Росії не просто так — Юсов про удари дронами

Text

21:29 Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

Text

21:00 Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

Text

19:01 Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

Text

19:00 Що чекає Україну за каденції Трампа — інтерв'ю Новини.LIVE

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік - 80x80

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік

Text

17:50 Зеленський відповів на заяви РФ про переговори — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року