Гравець Шахтаря Зубков може переїхати не до Туреччини, а до США

Гравець збірної України та донецького "Шахтаря" Олександр Зубков. Фото: instagram.com/zubiksane4ka

Зимове трансферне вікно відкриється вже за два дні. Українські футболісти, серед інших, також є серйозними цілями для клубів не тільки з Європи, але й з інших континентів.

Гравець донецького "Шахтаря" та збірної України Олександр Зубков став ціллю для одного із клубів американської ліги MLS, повідомляє інсайдер Ігор Бурбас.

Читайте також:

Цей клуб, за його даними, "проявляє предметний інтерес" та зробив вже кілька пропозицій щодо придбання гравця. Останню з них, у розмірі 5 млн євро "Шахтар" не прийняв.

Що відомо про Зубкова

Раніше в ЗМІ повідомляли, що Олександр Зубков вже погодився на переїзд до турецького "Трабзонспору".

Цього сезону Олександр Зубков зіграв 19 поєдинків за "Шахтар", у яких забив 7 м'ячів та зробив 6 гольових передач.

Нагадаємо, тренер збірної України з тенісу не повернувся додому після одного із великих турнірів.

Олександр Усик став найкращим у престижному боксерському рейтингу, до якого також потрапили брати Клички.

Усику знайшли нового опонента після Ф'юрі, і це не Дюбуа.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан показала фото зі святкування Різдва з родичами з Італії.