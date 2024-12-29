Гравець Шахтаря Зубков може переїхати не до Туреччини, а до США

Клуб із США може перехопити лідера Шахтаря у турецького гранда
Зимове трансферне вікно відкриється вже за два дні. Українські футболісти, серед інших, також є серйозними цілями для клубів не тільки з Європи, але й з інших континентів.
Гравець донецького "Шахтаря" та збірної України Олександр Зубков став ціллю для одного із клубів американської ліги MLS, повідомляє інсайдер Ігор Бурбас.
Цей клуб, за його даними, "проявляє предметний інтерес" та зробив вже кілька пропозицій щодо придбання гравця. Останню з них, у розмірі 5 млн євро "Шахтар" не прийняв.
Що відомо про Зубкова
Раніше в ЗМІ повідомляли, що Олександр Зубков вже погодився на переїзд до турецького "Трабзонспору".
Цього сезону Олександр Зубков зіграв 19 поєдинків за "Шахтар", у яких забив 7 м'ячів та зробив 6 гольових передач.
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