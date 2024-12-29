Игрок Шахтера Зубков может переехать не в Турцию, а в США

Игрок сборной Украины и донецкого "Шахтера" Александр Зубков. Фото: instagram.com/zubiksane4ka

Зимнее трансферное окно откроется уже через два дня. Украинские футболисты, среди прочих, также являются серьезными целями для клубов не только из Европы, но и с других континентов.

Игрок донецкого "Шахтера" и сборной Украины Александр Зубков стал целью для одного из клубов американской лиги MLS, сообщает инсайдер Игорь Бурбас.

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Этот клуб, по его данным, "проявляет предметный интерес" и сделал уже несколько предложений по приобретению игрока. Последнее из них в размере 5 млн евро "Шахтер" не принял.

Что известно о Зубкове

Ранее в СМИ сообщали, что Александр Зубков уже согласился на переезд в турецкий "Трабзонспор".

В этом сезоне Александр Зубков сыграл 19 поединков за "Шахтер", в которых забил 7 мячей и сделал 6 голевых передач.

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