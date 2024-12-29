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Клуб из США может перехватить лидера Шахтера у турецкого гранда

29 декабря 2024 13:49
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Игрок Шахтера Зубков может переехать не в Турцию, а в США
Игрок сборной Украины и донецкого "Шахтера" Александр Зубков. Фото: instagram.com/zubiksane4ka
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Зимнее трансферное окно откроется уже через два дня. Украинские футболисты, среди прочих, также являются серьезными целями для клубов не только из Европы, но и с других континентов.

Игрок донецкого "Шахтера" и сборной Украины Александр Зубков стал целью для одного из клубов американской лиги MLS, сообщает инсайдер Игорь Бурбас.

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Этот клуб, по его данным, "проявляет предметный интерес" и сделал уже несколько предложений по приобретению игрока. Последнее из них в размере 5 млн евро "Шахтер" не принял.

Что известно о Зубкове

Ранее в СМИ сообщали, что Александр Зубков уже согласился на переезд в турецкий "Трабзонспор".

В этом сезоне Александр Зубков сыграл 19 поединков за "Шахтер", в которых забил 7 мячей и сделал 6 голевых передач.

Напомним, тренер сборной Украины по теннису не вернулся домой после одного из крупных турниров.

Александр Усик стал лучшим в престижном боксерском рейтинге, в который также попали братья Кличко.

Усику нашли нового оппонента после Фьюри, и это не Дюбуа.

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан показала фото с празднования Рождества с родственниками из Италии.

спорт футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Александр Зубков

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