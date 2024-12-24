Карпати можуть повернути Мар'яна Шведа із Шахтаря у зимове трансферне вікно

Гравці донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

Львівські "Карпати" хочуть провести активне зимове трансферне вікно. Цього разу гравців підбиратимуть під головного тренера Владислава Лупашка.

Серед можливих трансферів може відбутися велике повернення до "Карпат", повідомив телеграм-канал "Інсайди від Пасічника 2.0".

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Джерело стверджує, що львів'янам цікавий вінгер донецького "Шахтаря" Мар'ян Швед.

Мар'ян Швед. Фото: "Шахтар"

У 27-річному футболісті також зацікавлений головний тренер львів'ян Владислав Лупашко, якому потрібний досвідчений, швидкий і технічний футболіст.

Швед був вихованцем "Карпат" Петра Димінського. Він також виступав за іспанську "Севілью", шотландський "Селтік" та бельгійський "Мехелен". Після переходу до "Шахтаря" був одним із лідерів команди на лівому фланзі нападу.

Цього сезону Швед виходив на поле на заміну в чотирьох матчах.

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