Карпаты могут вернуть Марьяна Шведа из Шахтера в зимнее трансферное окно

Игроки донецкого "Шахтера". Фото: "Шахтер"

Львовские "Карпаты" хотят провести активное зимнее трансферное окно. На этот раз игроков будут подбирать под главного тренера Владислава Лупашко.

Среди возможных трансферов может произойти большое возвращение в "Карпаты", сообщил Телеграм-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

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Источник утверждает, что львовянам интересен вингер донецкого "Шахтера" Марьян Швед.

Марьян Швед. Фото: "Шахтер"

В 27-летнем футболисте также заинтересован главный тренер львовян Владислав Лупашко, которому нужен опытный, быстрый и техничный футболист.

Швед являлся воспитанником "Карпат" Петра Дыминского. Он также выступал за испанскую "Севилью", шотландский "Селтик" и нидерландский "Мехелен". После перехода в "Шахтер" был одним из лидеров команды на левом фланге нападения.

В текущем сезоне Швед выходил на поле на замену в четырех матчах.

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