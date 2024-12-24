Карпаты могут вернуть Марьяна Шведа из Шахтера в зимнее трансферное окно

Карпаты хотят подписать экс-лидера Шахтера
Львовские "Карпаты" хотят провести активное зимнее трансферное окно. На этот раз игроков будут подбирать под главного тренера Владислава Лупашко.
Среди возможных трансферов может произойти большое возвращение в "Карпаты", сообщил Телеграм-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".
Кто вернется в "Карпаты"
Источник утверждает, что львовянам интересен вингер донецкого "Шахтера" Марьян Швед.
В 27-летнем футболисте также заинтересован главный тренер львовян Владислав Лупашко, которому нужен опытный, быстрый и техничный футболист.
Швед являлся воспитанником "Карпат" Петра Дыминского. Он также выступал за испанскую "Севилью", шотландский "Селтик" и нидерландский "Мехелен". После перехода в "Шахтер" был одним из лидеров команды на левом фланге нападения.
В текущем сезоне Швед выходил на поле на замену в четырех матчах.
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