Денис Бойко может возобновить карьеру и перейти в клуб УПЛ — детали

Бывший голкипер "Динамо" и "Полесья" Денис Бойко. Фото: instagram.com/king_kong_71

В футбольном мире открывается трансферное окно. А это значит, что клубы начинают комплектацию на вторую часть сезона.

Бывший вратарь сборной Украины и ряда клубов УПЛ Денис Бойко может перейти в полтавскую "Ворсклу", сообщает инсайдер Игорь Бурбас.

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Что сказал Бурбас

Игорь Бурбас, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов уже предложил Денису Бойко вернуться в футбол и уехать с полтавчанами на сборы в Турцию.

В прошлом сезоне Денис Бойко выступал за житомирское "Полесье". Он провел 24 игры, в которых пропустил 21 мяч.

До этого Бойко играл за "Динамо", "Малагу", "Бешикташ", "Днепр", "Кривбасс" и "Оболонь".

За национальную сборную Украины Денис Бойко отыграл семь матчей, пропустив семь голов.

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