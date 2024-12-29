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Экс-голкипер Динамо и сборной Украины может возобновить карьеру

29 декабря 2024 16:55
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Денис Бойко может возобновить карьеру и перейти в клуб УПЛ — детали
Бывший голкипер "Динамо" и "Полесья" Денис Бойко. Фото: instagram.com/king_kong_71
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В футбольном мире открывается трансферное окно. А это значит, что клубы начинают комплектацию на вторую часть сезона.

Бывший вратарь сборной Украины и ряда клубов УПЛ Денис Бойко может перейти в полтавскую "Ворсклу", сообщает инсайдер Игорь Бурбас.

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У Бойко сейчас временный перерыв в карьере. Он пока остается без клуба.

Что сказал Бурбас

Игорь Бурбас, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов уже предложил Денису Бойко вернуться в футбол и уехать с полтавчанами на сборы в Турцию.

В прошлом сезоне Денис Бойко выступал за житомирское "Полесье". Он провел 24 игры, в которых пропустил 21 мяч.

До этого Бойко играл за "Динамо", "Малагу", "Бешикташ", "Днепр", "Кривбасс" и "Оболонь".

За национальную сборную Украины Денис Бойко отыграл семь матчей, пропустив семь голов.

Напомним, тренер сборной Украины по теннису решил не возвращаться домой.

Александр Усик возглавил один из престижных боксерских рейтингов, но он в нем не единственный украинец.

Бывший чемпион мира назвал соперника, который будет более опасным для Усика, чем Дюбуа.

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спорт футбол УПЛ Денис Бойко Ворскла

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