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Клуб УПЛ хоче придбати забивного бразильця

30 грудня 2025 12:48
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Бразильський форвард з чемпіонату Польщі може перейти до УПЛ — деталі
Джонатан Джуніор (ліворуч). Фото: instagram.com/jonathanjunior39
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

До відкриття зимового трансферного вікна залишились лічені дні. Клуби УПЛ шукають варіанти підсилення на другу частину сезону. 

Бразильський форвард польської "Котвіци" Джонатан Джуніор став потенційним трансфером для одного з клубів УПЛ, повідомляє Meczyki.

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Він зараз веде переговори щодо розірвання контракту з нинішнім клубом. Якщо розірвати угоду не вдасться, його можуть продати за суму до 140 тисяч доларів. 

Що відомо про потенційний трансфер

Інтерес до Джонатана Джуніора проявляють, окрім неназваного клубу з чемпіонату України, також польські "Радомяк", "Вісла" та "Термаліка".

Цього сезону бразильський форвард зіграв 17 поєдинків, забивши 5 м'ячів та віддавши одну результативну передачу.

Нагадаємо, гонорар українця Олександра Усика за бій проти британця Тайсона Ф'юрі був меншим, ніж очікувалось. 

Колишній голкіпер "Динамо" та збірної України може відновити кар'єру в УПЛ

Спортивний лікар спростував чергову версію про мельдоній та Мудрика. 

Гравець збірної України може змінити клуб вже цієї зими. 

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