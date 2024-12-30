Бразильський форвард з чемпіонату Польщі може перейти до УПЛ — деталі

Джонатан Джуніор (ліворуч). Фото: instagram.com/jonathanjunior39

До відкриття зимового трансферного вікна залишились лічені дні. Клуби УПЛ шукають варіанти підсилення на другу частину сезону.

Бразильський форвард польської "Котвіци" Джонатан Джуніор став потенційним трансфером для одного з клубів УПЛ, повідомляє Meczyki.

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Він зараз веде переговори щодо розірвання контракту з нинішнім клубом. Якщо розірвати угоду не вдасться, його можуть продати за суму до 140 тисяч доларів.

Що відомо про потенційний трансфер

Інтерес до Джонатана Джуніора проявляють, окрім неназваного клубу з чемпіонату України, також польські "Радомяк", "Вісла" та "Термаліка".

Цього сезону бразильський форвард зіграв 17 поєдинків, забивши 5 м'ячів та віддавши одну результативну передачу.

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