Бразильський форвард з чемпіонату Польщі може перейти до УПЛ — деталі

Клуб УПЛ хоче придбати забивного бразильця
До відкриття зимового трансферного вікна залишились лічені дні. Клуби УПЛ шукають варіанти підсилення на другу частину сезону.
Бразильський форвард польської "Котвіци" Джонатан Джуніор став потенційним трансфером для одного з клубів УПЛ, повідомляє Meczyki.
Він зараз веде переговори щодо розірвання контракту з нинішнім клубом. Якщо розірвати угоду не вдасться, його можуть продати за суму до 140 тисяч доларів.
Що відомо про потенційний трансфер
Інтерес до Джонатана Джуніора проявляють, окрім неназваного клубу з чемпіонату України, також польські "Радомяк", "Вісла" та "Термаліка".
Цього сезону бразильський форвард зіграв 17 поєдинків, забивши 5 м'ячів та віддавши одну результативну передачу.
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