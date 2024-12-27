Ворскла орендує молодого таланта з Динамо — про кого йдеться

Гравці київського "Динамо" перед матчем. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Футбольні клуби зі всієї Європи залишаються в очікуванні зимового трансферного вікна. І вже зараз планують майбутні переходи.

Полтавська "Ворскла" планує орендувати вже другого молодого гравця з київського "Динамо", повідомляє ТаТоТаке.

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Про кого йдеться

Склад полтавської "Ворскли" може поповнити 18-річний вінгер "Динамо" Олександр Шевченко.

Минулого сезону він відіграв за юнацьку команду полтавчан 27 матчів, у яких забив чотири м'ячі.

Цього року зіграв за "Динамо" U-19 шість поєдинків, у яких забив один м'яч.

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