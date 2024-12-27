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Один із найдорожчих гравців Шахтаря може переїхати до Бразилії

27 грудня 2024 10:49
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Топгравець Шахтаря може повернутися до Бразилії — скільки він коштував
Гравці ФК "Шахтар". Фото: instagram.com/fcshakhtar
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

До відкриття зимового трансферного вікна у Європі залишається декілька днів. Футбольні клуби вже готуються здійснювати перші трансфери.

Півзахисник донецького "Шахтаря" та молодіжної збірної Бразилії Марлон Гомес може повернутися додому, пише Globo.

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Марлон Гомес
Гравець "Шахтаря" Марлон Гомес. Фото: instagram.com/mgomes

Куди може перейти Марлон Гомес

До Марлона Гомеса проявляє інтерес "Ботафогу". Діючий чемпіон Бразилії, за даними ЗМІ, вже почав перемовини з самим гравцем, оскільки хоче спочатку домовитись з ним, а потім з "Шахтарем".

Марлон Гомес перейшов до "Шахтаря" минулої зими за 12 мільйонів євро. До переїзду в Україну він грав за бразильський "Васку да Гама". 

Цього сезону Марлон Гомес зіграв 17 матчів за "Шахтар", у яких віддав 2 гольові передачі.

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спорт футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Марлон Гомес

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11:38 На Сонці виявили чимало спалахів — прогноз магнітних бур

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:29 Елітне житло у Дубаї — НАБУ взялося за одеського експрокурора

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