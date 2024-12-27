Топ-игрок Шахтера может вернуться в Бразилию — сколько он стоил

Игроки ФК "Шахтер". Фото: instagram.com/fcshakhtar

До открытия зимнего трансферного окна в Европе остается несколько дней. Футбольные клубы уже готовятся совершать первые трансферы.

Полузащитник донецкого "Шахтера" и молодежной сборной Бразилии Марлон Гомес может вернуться домой, пишет Globo.

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Игрок "Шахтера" Марлон Гомес. Фото: instagram.com/mgomes

Куда может перейти Марлон Гомес

К Марлону Гомесу проявляет интерес "Ботафого". Действующий чемпион Бразилии, по данным СМИ, уже начал переговоры с самим игроком, поскольку хочет сначала договориться с ним, а затем с "Шахтером".

Марлон Гомес перешел в "Шахтер" минувшей зимой за 12 миллионов евро. До переезда в Украину он играл за бразильский "Васко да Гама".

В этом сезоне Марлон Гомес сыграл 17 матчей за "Шахтер", в которых отдал 2 голевых передачи.

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