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Один из самых дорогих игроков Шахтера может переехать в Бразилию

27 декабря 2024 10:49
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Топ-игрок Шахтера может вернуться в Бразилию — сколько он стоил
Игроки ФК "Шахтер". Фото: instagram.com/fcshakhtar
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

До открытия зимнего трансферного окна в Европе остается несколько дней. Футбольные клубы уже готовятся совершать первые трансферы.

Полузащитник донецкого "Шахтера" и молодежной сборной Бразилии Марлон Гомес может вернуться домой, пишет Globo.

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Им интересуется серьезный клуб из местного чемпионата. Более того, он уже сделал предложение о зарплате.

Марлон Гомес
Игрок "Шахтера" Марлон Гомес. Фото: instagram.com/mgomes

Куда может перейти Марлон Гомес

К Марлону Гомесу проявляет интерес "Ботафого". Действующий чемпион Бразилии, по данным СМИ, уже начал переговоры с самим игроком, поскольку хочет сначала договориться с ним, а затем с "Шахтером".

Марлон Гомес перешел в "Шахтер" минувшей зимой за 12 миллионов евро. До переезда в Украину он играл за бразильский "Васко да Гама".

В этом сезоне Марлон Гомес сыграл 17 матчей за "Шахтер", в которых отдал 2 голевых передачи.

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спорт футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Марлон Гомес

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10:46 Украина передала Сирии 500 тонн пшеничной муки, — Зеленский

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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