Ілля Забарний близький до переходу з Борнмута до ПСЖ за 60 млн євро

Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Центральний захисник англійського "Борнмута" Ілля Забарний близький до переходу в інший клуб. Наразі в позитивному руслі йдуть перемовини.

Про це повідомив інсайдер Фарід Руас.

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Українець близький до трансферу

За інформацією джерела, Забарний у січні може стати футболістом "ПСЖ". Згідно з ходом перемовин, такий трансфер оцінюється дуже високо.

Рішення щодо продажу Забарного може вирішитись упродовж кількох днів.

"ПСЖ" мають оформити трансфер нового правого центрального захисника за 60 млн євро.

Зазначимо, що за "ПСЖ" грає російський голкіпер Матвій Сафонов.

Чинний контракт Забарного з "Борнмутом" діє до літа 2029 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 38 млн євро.

У поточному сезоні Забарний зіграв за "вишень" 17 матчів.

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