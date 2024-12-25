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Забарний упродовж кількох днів стане гравцем клубу з росіянином

25 грудня 2024 23:02
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Ілля Забарний близький до переходу з Борнмута до ПСЖ за 60 млн євро
Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Центральний захисник англійського "Борнмута" Ілля Забарний близький до переходу в інший клуб. Наразі в позитивному руслі йдуть перемовини.

Про це повідомив інсайдер Фарід Руас.

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Ілля Забарний виборює м'яч. Фото: Reuters

Українець близький до трансферу

За інформацією джерела, Забарний у січні може стати футболістом "ПСЖ". Згідно з ходом перемовин, такий трансфер оцінюється дуже високо.

Рішення щодо продажу Забарного може вирішитись упродовж кількох днів.

"ПСЖ" мають оформити трансфер нового правого центрального захисника за 60 млн євро.

Зазначимо, що за "ПСЖ" грає російський голкіпер Матвій Сафонов.

Чинний контракт Забарного з "Борнмутом" діє до літа 2029 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 38 млн євро.

У поточному сезоні Забарний зіграв за "вишень" 17 матчів.

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22:32 Що буде зі світлом у Харкові завтра — в Укренерго відповіли

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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